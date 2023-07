»Jeg kan mærke, det bliver en god dag.«

Sådan synger Kesi på sit store hit 'Blå Himmel', og den sætning har han nok gentaget, da han så sit nye årsregnskab.

For det er aldrig gået bedre for den 30-årige danske rapper med det borgerlige navn Oliver Kesi Chambuso, der netop har landet sit bedste resultat nogensinde for sine musikalske aktiviteter.

Kesi kan nemlig bryste sig af et overskud på hele 3,6 millioner kroner.

Det viser rapperens nye årsregnskab for hans musikvirksomhed KESI ApS, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Efter at have domineret hitlisterne i mere end et årti kulminerede det hele da også på årets Roskilde Festival, hvor den 30-årige rapper gav en hypet, anmelderrost og proppet koncert.

Nu er det så virksomheden, der står for den voksende indtjening fra Kesis koncerter og musikudgivelser, der kan fremvise rapperens succes.

For hele det imponerende overskud på 3,6 millioner kroner er rykket direkte ind på bankbogen, så egenkapitalen nu er oppe og snuse i omegnen af syv millioner kroner.

Til gengæld er udbyttet blev sparet i 2022, ligesom der også kun har været en forholdsvis beskeden lønudbetaling i enkeltmandsvirksomheden.

For de 350.000 lønkroner ville svare til en månedsløn på lige over 29.000 kroner til rapperen. Men!

Kesis musikvirksomhed KESI ApS ejes fuldt ud af hans investeringsselskab OSOK Holding.

Her kan man se samme fornemme overskud som i musikvirksomheden på de mere end 3,6 millioner kroner, og her i investeringsselskabet er der altså blevet plads til at udbetale udbytte.

Med udbyttet på 1,5 millioner kroner – som godt kunne tænkes at være røget i Kesis egen lomme efter hans bedste resultat nogensinde – ville det så i stedet svare til en løn på over 154.000 kroner om måneden.

Alligevel er egenkapitalen i investeringsselskabet med det positive resultat vokset til mere end 6,6 millioner kroner.

Men Kesis erhvervseventyr spænder bredere end blot hans musikalske succeser – der for regnskabsåret også tæller en plads på musikrettighedsorganisationen Kodas topliste over de mest indbringende numre med sangen 'Ibiza'.

Den 30-årige rapper har tidligere forklaret, at han arbejder mod økonomisk uafhængighed og derfor også investerer i aktier og forskellige projekter.

Kesi er således også involveret i ikke mindst designvirksomheden New Jack City, softwarevirksomheden Mon og kosmetikvirksomheden ZENSI.

Senest har han investeret i barbershoppen Winston Studio sammen med musikerkollegaerne Remee Jackman og Skinz.

Så man kan passende slutte med endnu et Kesi-citat, denne gang fra nummeret 'Outro':

»Orh, rap er stressende – i det mindste så betaler det.'