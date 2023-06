Frisørbranchen er blevet en kendissalon rigere.

Remee Jackman og musikerne Kesi og Skinz er sammen med tre andre nemlig gået sammen i frisørsalonen Winston Studio, der er lokaliseret i København.

Det viser en opgørelse, som Ownr.dk har lavet for B.T.

Til B.T. fortæller Remee Jackman, at den skam er god nok, at han har valgt at investere i en frisørsalon.

Han forklarer, at grunden til, at valget er faldet på salonen, er, at det er noget, han selv bruger meget tid på i sin hverdag.

»Efter jeg har fået skæg, er en af de ting, jeg har brugt flest penge på, det er fandeme en barber,« siger han med et grin og forklarer videre:

»Jeg investerer som udgangspunkt i mine egne ting. Jeg er meget fokuseret på ting, jeg ville gøre naturligt. Det er sådan, jeg har bygget mit lille økosystem op.«

Salonen åbner først i næste uge, og selvom Remee ikke vil ud med, præcis hvor meget han har investeret i virksomheden, kan han sige, at den for ham allerede har tjent sig selv ind.

»Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle have en barbershop, men jeg har allerede tjent den ind ved, at jeg godt kan lide den.«

Nu starter Remee et nyt projekt. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Nu starter Remee et nyt projekt. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Og med en tilpas mængde ydmyghed fortæller produceren også, at han da ikke regner med, at salonen bliver en succes, fordi han og andre kendte er gået ind i den.

»Det bliver en succes, fordi de er dygtige. Jeg ville aldrig støtte op om noget, hvis jeg ikke brændte for det selv.«

»Og så er det billigt! 300 kroner. Jeg giver 800 hver 10. dag,« fortæller Remee og forklarer, at prisen er så god, fordi den kræver et medlemskab af salonen.

Et medlemskab står til 199 kroner om året.

Han slår dog fast, at han kun er med som investor og ikke står for hverken det kreative eller klipningerne.

Ifølge Remee Jackman er de kendte ansigter i firmaet gået ind i det uafhængige af hinanden, men han fortæller, at der er et godt partnerskab mellem dem og deres andre forretninger.

Fx kan man i butikken købe bareen-T-shirt, som er Remees partner Anthon Louis' mærke.

»Det, som de har gjort, det er, at de har skabt et super fedt univers, der er eksklusivt og inkluderende. De har ramt en rigtig god balance med en livsstilsbutik og frisører.

Den eneste kritik, Remee har af sin nye investering, er, at den er langt fra hans andre projekter som natklubben Museo og salatbaren Pure Greens Club.

»Det er jo lidt langt væk fra Lille Kongensgade, hvor jeg har mine forretninger. Så jeg vil gerne have, at den næste skal åbne inde hos mig. Det bliver det næste projekt.«