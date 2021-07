Han vandt en P3-pris og blev nomineret til de svenske Grammy-priser, mens han sad i fængsel.

Yasin Abdullahi Mahamoud, Sveriges største hiphopkunstner, har været tiltalt for at medvirke til en kidnapning – og nu er der faldet en dom i en af Stockholms største banderelaterede sager.

Den 23-årige rapper blev anholdt nytårsaften 2020 og har derfor siddet fængslet siden januar.

Tiltalen lød, ifølge Aftonbladet, at han den 30.–31. marts 2020 skulle have forsøgt at lokke en anden svensk rapper i en fælde, så han kunne blive bortført. Her skulle Yasin have påført ham skader og afpresset ham.

Ville du give din stemme til en kriminel artist til et award show?

Ifølge Aftonbladet er flere involveret i sagen, og der er i alt 16 anklager såsom mordforsøg, kidnapning, ekstremt alvorlig narkokriminalitet, generel destruktion og røveri. Og efter 27 dages høringer sluttede retssagen 16. juni og dommen blev offentliggjort onsdag 14. juli.

26 af de tiltalte er fængslet fra seks måneder og op til 17 år og ti måneder. Samlet set er det 147 års fængsel.

Af de 147 år skal rapperen, der er Sveriges svar på danske hitmagere som Gilli og Branco, afsone lidt over halvandet år af dem.

Han idømmes ti måneders fængsel for forberedelse til kidnapning dette til trods for, at anklageren havde krævet halvanden års fængsel. Men da rapperen tidligere har befundet sig i den kriminelle kørebane, har distriktsretten besluttet, at han også skal afsone en tidligere resterende del af en fængselsstraf.

