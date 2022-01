En af Sveriges største rappere, Yasin Mahamoud, er igen på fri fod.

Det skriver Expressen.se.

Yasin Mahamouds musik bliver streamet heftigt, han har vundet en P3-pris og blev nomineret til de svenske Grammy-priser, mens han sad i fængsel.

Men ved siden af sin musikalske karriere, har han tætte forbindelser til en svensk bande, der går under navnet Vårbyn-netværket.

Den svenske rapstjerne Yasin Abdullahi Mahamoud. Vis mere Den svenske rapstjerne Yasin Abdullahi Mahamoud.

I sommer blev han idømt ti måneders fængsel for at planlægge en kidnapning på den nu afdøde rapkollega Nils Grönberg, der udgav musik under navnet Einar.

Ifølge byrettens dom snød han 'Einar' i et baghold ved at lokke ham ind i et pladestudie.

Der var det meningen, at Einar skulle kidnappes af personer med tilknytning til Vårbyn-netværket.

Den planlagte kidnapning blev ikke til noget før i april 2020, hvor Einar blev bortført til en lejlighed udenfor Stockholm.

Rap kunstneren Einar blev dræbt på gaden i Hammerby Sjostad i Stockhilm 21. oktober 2021. Foto: Jessica Gow/TT Vis mere Rap kunstneren Einar blev dræbt på gaden i Hammerby Sjostad i Stockhilm 21. oktober 2021. Foto: Jessica Gow/TT

I lejligheden blev han bagbundet og truet med diverse våben samt iført et hundehalsbånd. Han blev ridset med en kniv forskellige steder på kroppen og i ansigtet.

Efterfølgende tvang gerningsmændene Einar hjem i sin egen lejlighed, hvor han blev frastjålet to guldkæder til en værdi af 163.000 svenske kroner samt et våben.

Gerningsmændene tvang ham desuden til at overføre tre millioner svenske kroner.

Da Einar aldrig overførte pengene, spredte gerningsmændene en række billeder, de havde taget af rapperen under kidnapningen.

Inden da forsøgte de dog at placere en bombe foran hans hjem for at tvinge ham til at overføre de tre millioner.

I den sag blev en tredje rapper, Haval Khalil, idømt to et halvt års fængsel for medvirken til kidnapning.

Yasin blev idømt ti måneders fængsel for sin rolle i det første kidnapningsforsøg, men har anket sin dom. Appelrettens dom i sagen falder 28. februar 2022.

Sagen mod Yasin indgår i en større sag mod 26 personer fra Vårbyn-netværket, der er blevet idømt fængselsstraffe for flere forskellige former for kriminalitet.

Netværkets udpegede leder, Chihab Lamouri, blev idømt 17 år og 10 måneders fængsel.

Einar blev skudt og dræbt i Hammarby søby den 21. oktober 2021. Han blev 19 år. Ingen er endnu blevet anholdt for drabet.