I mere end 20 år har P3-programmet 'Festen & Gæsten' været en fast tradition for mange danskere at høre nytårsaftensdag.

Men i år kommer lytterne ikke til at høre noget til det traditionsrige program, der med skiftende værter har forsøgt at parre nytårsgæster med nytårsfester. For man har ikke fundet det »ansvarligt« at lave den klassiske udsendelse i år, fortæller chefen for P3, Søren Bygbjerg, til B.T.

»Det er en beslutning, jeg har truffet på grund af coronasituationen. Det er selvfølgelig med sorg i sinde, fordi det er virkelig en institution på P3 og noget, mange lyttere ser frem til,« lyder det fra P3-chefen.

»I den nuværende situation har folk jo mere brug for fest og fællesskab end nogensinde før, men det var simpelthen ikke ansvarligt, at vi skulle bringe fremmede mennesker sammen og skabe nye smittekæder. Så det var egentligt en ret enkel beslutning.«

Søren Bygbjerg fortæller, at man begyndte at planlægge jule- og nytårssendefladen i oktober, men måneden efter stod det klart, at der ingen grund ville være til at begynde at forberede en genkomst til 'Festen & Gæsten'.

Så ligesom sidste år fik coronakrisen sat en stopper for det mangeårige program, der med skiftende værter har brugt nytårsaftensdag på at parre nytårsgæster med nytårsfester.

»I stedet har vi skruet en anderledes nytårsaften sammen til P3-lytterne med masser af nytårsstemning og underholdning, blandt andet med vores hus-dj Emil Lange og med Hav og Kamal,« fortæller P3-chefen.

Forhåbningen er dog bestemt, at programmet – hvis verdenssituationen tillader det – kan vende tilbage igen næste år, understreger han.

P3-konceptet 'Festen & Gæsten' blev opfundet af journalist Niels Christian Lang i slut-90erne som en del af formiddagsprogrammet 'Strax', som han var vært på.

Dermed er 'Festen & Gæsten' det længst kørende P3-format nogensinde.