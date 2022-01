Danske musikere skal kunne fremvise en ren straffeattest for at kunne optræde på et offentligt støttet spillested eller festival, lyder et nyt forslag fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

På baggrund af en B.T.-artikel fra 16. november, der skitserer forbindelserne mellem den kriminelle verden og den danske hiphop-scene, stillede Peter Skaarup forslaget til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen den 20. december.

»Problemet er desværre gammelkendt i Danmark. Vi har en række kriminelle bander, som står for en meget stor procentdel af al kriminalitet i Danmark,« forklarede Peter Skaarup mandag i 24syv-programmet 'Babylon'.

»Når vi har forbilleder indenfor musikverdenen, som er med i banderne og promoverer det at være kriminel i deres sange, så skaber det en rekruttering af unge mennesker ind i de kriminelle miljøer, som vi bestemt skal bekæmpe,« lød det videre.

Onsdag aften uddyber Peter Skaarup til B.T.:

»Jeg synes, at det er et meget uheldigt signal, at musikere og pladeselskaber indirekte kommer til at forherlige og tjene penge på kriminalitet. Så vi ser på, hvad det offentlige system kan gøre direkte eller indirekte i forhold til det her fænomen.«

Hvad synes du om Peter Skaarups forslag om, at musikere skal have en ren straffeattest for at kunne optræde til koncerter, festivaler eller arrangementer, der modtager offentlig støtte?

Burde spillestederne og festivalerne ikke selv bestemme, hvem de vil booke?

»Joo, jeg tror også, der er nogen der har selvjustits på det her område, og som for eksempel ikke lægger scene til bandemedlemmer. Men jeg tror, at det er nødvendigt at give musikere, pladeselskaber og koncertarrangører et skub i retning af det her.«

I interviewet med 24syv kan du ikke svare præcis på, hvor stort problemet er. Er det noget, du har undersøgt nærmere siden?

»Nej, jeg venter lige på svar fra Kulturministeriet på det her spørgsmål, og så forventer jeg, at jeg vil gå videre for at få flere oplysninger om problemets omfang. Jeg har det meste fra omtale i dagspressen - blandt andet hos jer - hvor I opremsede nogle tilfælde, blandt andet det her Satudarah-medlem, som, jeg synes, var det mest åbenlyse eksempel.«

Kan det ikke blive noget bøvl i praksis? Det her forslag kan jo ramme alle slags musikere?

»Nej, jeg tror godt, at man kan skrue en model sammen, som rammer det, vi gerne vil. Man har lavet en model for idrætten, hvor man opererer med de her børneattester for at undgå, at pædofile bliver ansat. Uden sammenligning i øvrigt. Vi vil gerne undgå, at bandemedlemmer og bandetilknyttede bliver ansat til at spille musik for folk. Så jeg tror, man kan finde en model, der rammer det specielt. Det er jo ikke meningen, at Birthe Kjær skal aflevere en straffeattest.«

Det kan da godt være, hun er medlem af en bande? Det ved vi jo ikke ...

»Haha, nej, det kunne selvfølgelig godt være ...«

Birthe Kjær. Foto: Kim Haugaard Vis mere Birthe Kjær. Foto: Kim Haugaard

Hvad med en stor popstjerne som Medina, der jo for nogle år siden blev dømt for narkokørsel?

»Jeg synes jo egentligt, at det her fra mit skrivebord er relativt enkelt, fordi det først og fremmest handler om rapmusik. Det er der, det er et problem. Det handler også om, at man i teksterne opfordrer til at acceptere bandekriminalitet. Man forherliger det i virkeligheden. Man sender et signal om, at det er vejen at gå.«

Så sådan en som L.O.C ... Jeg mener da også, han har nogle tekster om at tage stoffer. Han er jo heller ikke medlem af en bande ...

»Det er heller ikke ham, jeg tænker på, når jeg forslår det her. Det er miljøet omkring de eksisterende bander, som jeg synes, vi skal ramme, så godt vi kan. Her kan man følge bandmedlemmer, der bruger musikken til at rekruttere. Og så er det selvfølgelig op til de private spillested selv at afgøre, hvilke musikere de vælger at lade optræde. Men der skal lyde en opfordring til, at man tænker sig om en ekstra gang, når man hyrer folk ind.«

Jeg kan se, folk har reageret på dit forslag på sociale medier. Hvad med jer selv? Kan man være formand for et parti med en plettet straffeattest?

»Det kan sagtens være, du har set noget, hvor nogen prøver at lave sådan koblinger, men det synes jeg er æbler og pærer. Det er en fuldstændig anden situation. Det handler jo om, at vi bruger utrolig mange ressourcer på at afkoble banderne fra samfundet - de har nok afkoblet sig selv - men vi vil gerne sikre, at vi ikke får unge mennesker ind i de her miljøer. Hvis vi bare lader stå til i forhold til det nye fænomen, så risikerer vi at tabe den kamp. Og er der noget vi ikke ønsker, så er det det.«

Inger Støjberg. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Inger Støjberg. Foto: Søren Bidstrup

Det forstår jeg godt, men jeg tror stadig, at nogen vil synes, det er lidt dobbeltmoralsk. Tag for eksempel Inger Støjberg, som jo lige er blevet dømt, men som I gerne vil have ind i partiet?

»Jeg kan simpelthen ikke se sammenligningen. Inger Støjberg - der er det nogle politikere, der har sat en sag i gang mod hende. Det har ikke noget med bandekriminalitet at gøre.«

Neej, men det har jo også noget at gøre med at have en ren straffeattest?

»Det er jeg med på, men det her handler ikke om Inger Støjberg og Birthe Kjær, kan jeg godt røbe.«

Har du hørt fra kulturministeren?

»Nej, ikke endnu. Jeg sendte spørgsmålet før jul, så mon ikke der kommer svar om en uge eller 14 dage.«