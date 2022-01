Spencer Elden har i 30 år været nøgen på forsiden af et af de mest ikoniske albumcovers nogensinde.

Han er nemlig babyen, der svømmer efter en dollar i snor på forsiden af grungerockerne Nirvanas gennembrudsalbum 'Nevermind'.

Men selvom nogen kunne se det som en ære, så ser hovedpersonen det selv som »kommerciel børnepornografi«.

Det har retten i Los Angeles ellers tidligere på måneden afvist, at den i dag 30-årige mand må sagsøge bandet for. Afvisningen kom efter, han i august overskred fristen for at gøre indsigelse, da Nirvanas advokater bad om at få sagen droppet.

Men nu forsøger Spencer Elden igen at få erstatning for de »livslange skader«, han mener at have pådraget sig som følge af albumcoveret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Denne gang har han dog udeladt anklagen om børnesexhandel, som modpartens advokater i august påpegede, at den juridiske anklagefrist var udløbet på.

Men Spencer Eden ønsker stadig at sagsøge bandet for den »ekstreme, permanente og følelsesmæssige stress med fysiske symptomer« og for den »mangel på uddannelse, løn og livsglæde«, han mener at have lidt, efter han som kun fire måneder gammel baby blev afbilledet nøgen til albummet, der er solgt mere end 30 millioner eksemplarer af verden over.

Der har tidligere været rapporter om, at Elden i 1991, da 'Nevermind'-albummet udkom, fik knap 1600 kroner for billedet.

Men nu forsøger han altså igen at lægge sag an mod Nirvanas bassist Krist Novoselic, boet efter bandets forsanger, den afdøde Kurt Cobain, bandets trommeslager, den nuværende Foo Fighters-frontperson David Grohl, samt syv andre personer og pladeselskaber involveret i albummet.

Spencer Elden søger en minimumserstatning på lige godt en million danske kroner fra hver af de anklagede.

Spencer Elden har dog tidligere brugt mere positive vendinger om 'Nevermind'-coveret.

Han har i flere år haft titlen tatoveret hen over sit bryst og har både forsøgt at tjene penge på sin status som babyen på coveret ved at sælge signerede eksemplarer af albummet og på at genskabe billedet.