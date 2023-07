Da Elton John onsdag aften gav koncert i København, var Kasper Schmeichel blandt publikum.

Landsholdsmålmanden viser med en række koncertvideoer på Instagram, at han havde en fin plads tæt på scenen i Royal Arena.

Derudover afslører han torsdag formiddag, at han i forbindelse med koncerten fik taget et billede med den 76-årige poplegende.

»Fantastisk show. Godt at se dig min ven,« skriver Kasper Schmeichel blandt andet til sit Instagram-opslag, hvor han samtidig takker Elton John for den venlighed, han altid har vist Schmeichel-familien.

Og det er ikke helt tilfældigt, at Elton John og Kasper Schmeichel mødte hinanden i København.

De har begge hus i Nice, og da Kasper Schmeichel for nylig var med i Casper Christensen og Mikael Bertelsens portrætprogram 'All Exclusive', fortalte han, hvor hurtigt han var blevet kontaktet af Elton John, da han sammen med sin familie sidste år flyttede til Sydfrankrig for at spille for OGC Nice.

»Han inviterede os til frokost hjemme hos ham. Han ville byde os velkommen til Nice,« fortalte Kasper Schmeichel og fortsatte:

»Han er jo kæmpe fodboldfan. Han sagde, han har boet her i mange år, og han ved, hvordan det er at komme et nyt sted hen. Han ville byde os velkommen, og hvis der var noget, han kunne hjælpe med. Det var utroligt, at han tog sig tiden til det.«

Kasper og Stine Schmeichel da de var værter ved Fodboldfondens velgørenhedsgalla på Tivoli Hotel. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper og Stine Schmeichel da de var værter ved Fodboldfondens velgørenhedsgalla på Tivoli Hotel. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Mens Kasper Schmeichel for tiden er 'hjemme' på sommerferie i Danmark, hvor det ud over en Elton John-koncert blandt andet er blevet til en tur på Roskilde Festival, er Elton John for tiden i gang med sin store afskedsturné.

Turneen, der startede i 2018, har indtil videre bragt ham til Danmark fire gange med to koncerter i Royal Arena i 2019, en enkelt i Horsens i 2022 – og så altså endnu engang i Royal Arena i København onsdag aften.