Søndag gik Kandis-bassist Jørgen Hein bort efter længere tids kræftsygdom.

Dermed har den 56-årige musikers kone mistet sin mand, og deres to unge børn deres far. Og Kandis-forsanger Johnny Hansen har mistet sin nære barndomsven.

»Det er et kæmpe, kæmpe tab. Virkelig,« siger Johnny Hansen til B.T.

»Jørgen var sådan en ukuelig optimist. Han troede på det lige til det sidste, at han nok skulle overvinde den kamp og komme igen. Derfor er det også ekstra hårdt, når det så ikke sker.«

Kandis-stifter Jørgen Hein gik bort, 56 år gammel, søndag 9. juli.

Johnny Hansen er for nuværende på ferie i USA med sin familie.

Og det var her, han fik det triste opkald om, at hans ven gennem de sidste 45 år havde mistet livet til kræften.

»Vi vidste jo godt, hvordan det stod til. Det er et år siden, Jørgen fik konstateret den tumor. Han ringede faktisk på min fødselsdag sidste år, 25. juli, og fortalte mig det,« forklarer Kandis-Johnny.

Fordi han netop vidste, hvordan det stod til, havde han sørget for at tage afsked.

Johnny Hansen og hustruen Gitte Mortensen besøgte Jørgen Hein en sidste gang for at tage afsked.

Sammen med det sidste stiftende medlem af Kandis, Jens Erik Jensen, og deres koner besøgte han Jørgen Hein en sidste gang.

»Vi vidste jo ikke, hvor lang tid der gik, så vi var ude og tage en form for afsked med ham, inden vi tog på ferie. Så hvis nu ikke den gik længere, så havde vi fået sagt farvel til hinanden,« forklarer Johnny Hansen.

»Det lå i underbevidstheden, at timeglasset var ved at rende ud. Så vi vidste godt, at der var ikke så langt igen. Vi havde en hyggelig dag sammen med Jørgen og hans kone, Cathrine, hvor vi ligesom fik snakket mange ting igennem.«

Nære barndomsvenner

Jørgen Hein efterlader sig sin hustru, Cathrine, og deres søn og datter.

Men for Johnny Hansen er det også et stort tab at have mistet sin fortrolige støtte gennem de mange år på ikke mindst landevejen med Kandis.

»Det er mega, mega trist. Jørgen har ligesom været min højre hånd i alle årene. Jørgen boede i nabobyen Vestervig oppe i Thy, og han og jeg har kendt hinanden, siden vi var små drenge. Vi startede med at spille på musikskolen sammen for 45 år siden, og dengang var han trommeslager,« mindes forsangeren.

Men så skilte forskellige uddannelsesveje og nye bands de to venner.

Da Kandis fik deres første guldplade, poserede Jens Erik Jensen, Benny Jensen, Jørgen Hein Jørgensen og Johnny Hansen i anledningen af succesen, der kun fortsatte siden.

Dog kun indtil, at Kandis skulle stiftes.

For Johnny Hansen havde ikke glemt sin gamle kammerat fra musikskolen, som han fik ind til audition – og straks valgte til at slå på de fire strenge for dansk top-bandet.

»Han og jeg har kørt sammen i 35 år i vores bandbil ud og hjem til Thy igen. Vi har jo haft næsten flere timer med hinanden, end vi har haft med vores familier hver især. Vi har jo talt om alt. Der har været op- og nedture både i bandet og familien, så vi har talt om alt i den bil der.«

Jørgen Hein turnerede til det sidste

Faktisk var Jørgen Hein aktiv i Kandis nærmest lige til det sidste.

»Han var med os ude at spille så sent som for to og en halv måned siden,« forklarer Johnny Hansen.

Men da Jørgen Hein for et år siden fik sin kræftdiagnose, blev han sygemeldt fra det succesfulde band, han var med til at stifte.

Fra nytår følte bassisten sig dog igen frisk nok til at turnere land og rige rundt med Kandis.

Johnny Hansen og resten af Kandis har været særdeles aktive med både albums og turneer. Her spiller Kandis til halbal i Aaruphallen på Vestfyn.

»Han var med ude at spille igen frem til sidste weekend i april, hvor sygdommen så efterhånden var så fremskreden, at han ikke rigtigt magtede det længere,« forklarer Johnny Hansen.

»Det var et mega hårdt slag for ham, for han åndede og levede for sin musik og sin familie. Så det var også hårdt at se ham skulle forlade orkesteret for anden gang.«

Det var ikke kun professionelt, de to barndomsvenner tilbragte tiden sammen.

Jørgen Hein og Johnny Hansen tog også på fælles familierejser til Alanya og havde flere af de samme venner.

Forsanger Johnny Hansen og bassist Jørgen Hein stiftede sammen Kandis, og udover al deres professionelle tid sammen i bandet, var de også nære venner, der nød hinandens selskab i fritiden.

Særligt var det den ukuelige kærlighed til musikken, der holdt de to venner sammen.

»Jørgen havde fantastisk mange kvaliteter. Han var også vores økonomimand, han styrede bandets økonomi med hård hånd og gjorde det til UG, og så var han en dygtig musiker, som virkelig kunne sit kram. Han spillede aldrig fejl,« roser Johnny Hansen.

»Og så havde han jo et kæmpe humør – han var en vigtig mand både på og udenfor scenen. For han elskede at grine og hygge, og han var altid samlingspunkt på flerdagesture, hvor man lige fik en øl.«

Kandis fortsætter med bassist Ole Svendsen, som også afløste for Jørgen Hein under hans sygemelding.