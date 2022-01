Tre uger med burgere, pizza og pomfritter.

Det lyder måske som lige sagen for nogen, men for Kandis-forsangeren Johnny Hansen resulterede den kur i en brat opvågning.

»Jeg skal have ændret min livsstil. Det bliver jeg simpelthen nødt til,« siger den 56-årige musiker til B.T.

Den konklusion kom han frem til efter at have deltaget i det snartkommende TV 2-program 'Junkfood-eksperimentet', hvor han sammen med tv-konditor Mette Blomsterberg, håndboldstjerne Rikke Hørlykke og tv-vært Christian Degn skal undersøge, hvad junkfood gør ved kroppen.

Tv-konditor Mette Blomsterberg, Kandis-musiker Johnny Hansen, håndboldstjerne Rikke Hørlykke og tv-vært Christian Degn er de fire deltagere i TV 2-programmet 'Junkfood-eksperimentet'. Foto: TV 2 Vis mere Tv-konditor Mette Blomsterberg, Kandis-musiker Johnny Hansen, håndboldstjerne Rikke Hørlykke og tv-vært Christian Degn er de fire deltagere i TV 2-programmet 'Junkfood-eksperimentet'. Foto: TV 2

Før, under og efter eksperimentet bliver de testet og tilset af et lægehold, anført af professor Bente Klarlund.

Og her talte Johnny Hansens resultater »sit tydelige sprog«, som han selv beskriver det.

»Der fandt jeg ud af, at der er mange af mine tal, jeg skal have gjort noget ved,« lyder det fra dansktopmusikeren.

»Jeg tænker ikke så meget over det i det daglige, men når der sidder sådan en professor på Rigshospitalet og fortæller dig, hvordan det står til, så vægter ordene lidt anderledes, end når det er ens egen læge, der siger, at nu skal du lige passe på,« mener han.

Johnny Hansen og de andre deltagere i 'Junkfood-eksperimentet' bliver testet løbende, og her indså Kandis-forsangeren, at han var nødt til at lægge sit liv om. Vis mere Johnny Hansen og de andre deltagere i 'Junkfood-eksperimentet' bliver testet løbende, og her indså Kandis-forsangeren, at han var nødt til at lægge sit liv om.

Det snartkommende TV 2-program blev optaget over to måneder tilbage i april og maj, men her tæt på premieren vil Johnny Hansen til at gøre alvor af Bente Klarlunds alvorsord til ham.

»Jeg skal virkelig til at tænke over det. Det har jeg skullet i flere år, men jeg har meget fokus på musikken – at komme ud og spille nogle koncerter og skrive nogle sange – og så ryger ens eget helbred lidt i baggrunden,« forklarer Johnny Hansen.

»Men jeg bliver nødt til at tænke lidt mere på mig selv også.«

'Junkfood-eksperimentet' består af to afsnit og får premiere på TV 2 og TV 2 Play torsdag 27. januar.