Fredag er måske den dag på ugen, som flest folk ser frem til. Og lige netop den dag fik sig lidt af en hyldestsang tilbage i 2011.

Det var nemlig dengang den 13-årige Rebecca Black udgav ørehængeren 'Friday' med en tilhørende musikvideo på YouTube.

Drømmen om musikkarrieren var nu for alvor begyndt. Men sangen fik sig en hård start på YouTube. Kommentarfeltet bugnede med hadefulde kommentarer, som førte til politibeskyttelse, efter der begyndte at tikke i dødstrusler ind i indbakken.

»Jeg kunne ikke forstå, hvordan noget så småt, kunne blive så stort. Efterhånden kunne jeg ikke andet end at græde,« siger Rebecca Black i et interview med CNN.

På trods af den store kritik formåede sangen at nå op på 200 millioner visninger på YouTube, inden den blev fjernet fra det sociale medie. I dag er sangen tilbage på YouTube og har opnået lige knap 160 millioner visninger i skrivende stund.

Og de mange visninger førte til en millionindtægt, som hun kunne trøste sig selv med.

Efter pres fra agenter og managere udkom hun modvilligt med en ny sang 'Saturday' i 2013.

»Der var flere og flere folk, der fortalte mig, hvad jeg skulle gøre og ikke gøre. Nogle fortalte mig, jeg skulle klippe mit hår. Andre fortalte mig, at jeg skulle tabe mig. Hvem beder en 13-årig om at tabe sig? Jeg mistede mig selv i det hele,« siger Rebecca Black til CNN.

Sideløbende med det øgede pres fra folkene omkring hende, kom der et rygte om hende på internettet, som fortalte, at hun i en alder af 13 år var blevet gravid.

»At vågne til et rygte om, at du er gravid, er ikke spor sjovt. Jeg var i den alder, hvor man bare glædede sig til at få sit første kys,« sagde hun til tv-kanalen ABC.

Men på trods af, at det første møde med underholdningsbranchen var en brutalt omgang, så har det ikke holdt hende fra at forfølge drømmen som sangerinde. For siden da har hun udgivet et hav af sange og tre EP'er.

Og i sommeren 2021 var det en lettet Rebecca Black, der kunne stå frem som queer i podcasten 'Dating Straight'.

»Jeg synes, det er dejligt at stå frem som queer. Jeg har datet mange forskellige typer mennesker, og jeg ved ikke helt, hvad fremtiden bringer,« siger Rebecca Black i podcasten.

Som tiden er gået, så er den nærmest karrieredefinerende sang 'Friday' blevet lidt af et kulturfænomen, mener den i dag 24-årige sanger. Og de hadefulde kommentarer er skiftet ud.

»Jeg har lagt så meget arbejde i at helbrede de sår, der kom, efter sangen blev udgivet. Nu modtager jeg så mange rosende ord fra folk, der har en form for nostalgisk kærlighed til sangen.«

Det har netop været de kommentarer, som fik hende til at lave et remix af 'Friday', som udkom præcis ti år efter den karrieredefinerende sang. Du kan lytte til den originale 'Friday'-sang HER.