Elton John krævede en dyr helikopter, Status Quo kunne være kommet alvorligt til skade, og så var der dengang, en lidt for festlig Otto Brandenburg kom op at slås i toget hjem mod København.

Sommerens musikfestivaler er desværre blevet aflyst. For at mindes de mange festlige stunder og se frem mod næste år har B.T. bedt festivalbagmændene fortælle deres bedste anekdoter.

I denne weekend skulle Jelling Musikfestival være løbet af stablen med navne som Duran Duran, Tom Jones og Lukas Graham øverst på plakaten.

Her fortæller direktør Lars 'Charlie' Mortensen fem anekdoter fra festivalens første 31 år.

Serie: De aflyste festivaler I løbet af sommeren vil B.T. sætte fokus på de aflyste musikfestivaler med sjove anekdoter fra folkene bag. I denne artikel er der fokus på Jelling Musikfestival, der skulle være afholdt fra den 28. maj til 31. maj. Festivalen arrangerer som erstatning i år en 'take away'-tjeneste. Festivalen vil lørdag den 30. maj køre rundt i nærområdet med rullende koncerter og særlige festivalboxe med merchandise, sanghæfter og ingridenser til en festivalburger.

Nervepirrende Status Quo-koncert

»I 1995 havde vi for første gang et stort, udenlandsk band på plakaten. Det pisregnede, og da et lyn slog ned under koncerten forinden, og al strømmen gik, spurgte Status Quo, der sad i deres vogn iført hvide tennissko og showtøj, om det var sikkert at spille. Jeg fik fat i vores elektriker, der ikke var så god til engelsk, så han sagde til mig: 'Ja, hvis de tør'. Jeg sagde til bandet, at det var sikkert, og jeg glemmer aldrig, da de gik på scenen.«

Status Quo havde forinden krævet deres hyre i dollarsedler, som festivaldirektøren havde smidt på bordet foran de britiske verdensstjerner.

»Da Francis Rossi (forsangeren, red.) takkede publikum for at blive i den pissende regn og slog den første akkord an, tænkte jeg: 'Hold kæft, mand, hvis de nu dør'. Der skete heldigvis ikke noget, men der nåede vi en grænse i forhold til sikkerhed. Det må og ville aldrig ske i dag, men sådan lærer man jo hen ad vejen.«

Forsiden af B.T. den 1. juni 1994. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Forsiden af B.T. den 1. juni 1994. Foto: Kristian Dam Nygaard

Otto Brandenburg røg i detentionen

»I 1994 var Otto Brandenburg begyndt at lave julekalender ('Skibet i skilteskoven' på TV 2, red.) og var rigtig populær, så han startede med at komme tre kvarter for sent til sin koncert, fordi han gav hånd til alle, der sagde hej på pladsen. Han spillede en fantastisk koncert og blev så hængende bagefter, hvor han rigtig hyggede sig. Hans orkester var for længst kørt hjem, da jeg fulgte ham til toget mod København. Han var i vældig humør og nåede blandt andet at fortælle, at han havde været københavnsk mester i boksning.«

Sent om aftenen blev festivaldirektøren ringet op af en journalist og spurgt, om havde har hørt, hvad der var sket med Otto.

»Jeg tænkte: Gud, nu er vi endelig slået igennem helt til København. Jeg bekræftede, at han havde spillet hos os, men så fortalte journalisten, at Otto var kommet op at slås med en togkonduktør, var blevet arresteret og nu sad i detentionen. Efterfølgende ringede Otto selv og sagde, at han var ked af det, men det skulle han ikke være. Vi havde jo fået PR ud af det. Men det viste sig, at det var lidt mere alvorligt, end jeg først troede.«

Dagen efter den 1. juni 1994 skrev B.T. om episoden med overskriften 'Overfaldt passager og slog politimand ned'.

Den dengang 59-årige Otto Brandenburg slap sidenhen med 40 dages betinget fængsel.

Jelling Musikfestival 2016 Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Jelling Musikfestival 2016 Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Til vores 30-års-jubilæum i 2018 afholdt vi en velgørenhedskamp på Vejle stadion. Michael Falch styrede musikerholdet, mens det andet hold bestod af Vejle-koryfæer som Allan Simonsen, Thomas Gravesen og John Sivebæk. Det var rigtig hyggeligt, solen skinnede og vi fik samlet 100.000 kroner ind. Lars 'Charlie' Mortensen

Elton John krævede helikopter til 35.000 kroner

»I 2010 fik vi besøg af Elton John. Min ven Frank Panduro (eventmager på festivalen, red.) havde tidligere haft Elton John i Horsens, hvor de hentede ham i en helikopter. Jeg vidste, at man kunne leje en lille helikopter for 585 kroner i timen, så de syv minutter, det ville tage at flyve fra Billund, kunne vi da også klare, tænkte jeg.«

Elton John var med på ideen. Problemet var bare, at han krævede en meget større helikopter med to pilotoer og ekstra motor, der i stedet kostede 35.000 kroner at få i luften.

»Nu havde vi sagt A, så måtte vi også sige B. Jeg kunne heldigvis spare lidt ved, at jeg kendte en, der havde været pilot i Afghanistan, som kunne være andenpilot. Da Elton John så landede på en fodboldbane ved siden af festivalpladsen, havde vi lagt en fodbold på straffesparkspletten, som han skulle sparke i mål. Helikopterens rotor gav så meget luft, at bolden imidlertid trillede i mål, inden han nåede at ramme den. Det var lidt træls for ham. Han hoppede ind i en limousine, kørte op til scenen og gav en forrygende koncert og fløj så hjem igen.«

Festivaldirektør Lars 'Charlie' Mortensen på Jelling Musikfestival i 2016 Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Festivaldirektør Lars 'Charlie' Mortensen på Jelling Musikfestival i 2016 Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Sat på plads af Suzi Quatro Lars 'Charlie' Mortensen blev i 2018 sat på plads af den australske sangerinde, som han i første omgang ville have placeret på en af festivalens teltscener. »Vi skændtes lidt frem og tilbage på mail, og til sidst tænkte jeg, at hun kunne få den store scene en tidlig eftermiddag. Hun tænkte sikkert, at jeg var lidt af en bonderøv,« griner Lars 'Charlie' Mortensen. »Da hendes koncert var i gang, opdagede jeg pludselig, at der var vildt gang i den. Der stod måske 10.000-15.000 mennesker og klappede og råbte på ekstranummer. Jeg stod ude i siden af scenen, og så spurgte hun: 'Er du Charlie'? Jeg sagde jo, at jeg ikke spiller teltscener.'. Så måtte jeg bukke og sige, nej det kunne jeg godt se. Så kunne jeg lære det.«

James Blunt og vikingerne

»Jeg havde læst i et magasin, at James Blunt påstod, at han kunne føre sine aner tilbage til Gorm den Gamle, så da han spillede hos os i 2018, aftalte jeg med vores lokale museumsdirektør - vi har jo Vikingecentret i Jelling - at de skulle mødes for at få det afklaret.«

Den britiske 'You're Beautiful'-sanger viste sig rigtig nok at have godt styr på de danske vikinger og lovede at sende museumsdirektøren sin slægtsbog.

»Det var fantastisk at overvære deres samtale, og vores museumsdirektør endte med at give ham en kopi af et lille bære fra en af gravhøjene.«

Jelling Musikfestival vender tilbage i 2021.

