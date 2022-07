Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ny dansk festival befandt sig pludselig i noget af en krise, da folkene bag måtte sande, at de havde en ven af verdens nok mest forhadte mand på plakaten.

»At lave om i programmet på så kort tid i en verden, hvor orkestrene lægger planer et år ud i fremtiden, det er lidt som at vende et tankskib,« sagde en lettere presset direktør i Nordic Artists Management Jacob Soelberg, der står for at arrangere Carl Nielsen Festival, til B.T. i april.

Men der var ingen vej udenom. Carl Nielsen Festival var nødt til at vende tankskibet.

For den russiske stjernedirigent Valery Gergiev, som festivalen ellers havde præsenteret med pomp og pragt, er en kendt støtte af Vladimir Putin.

»Gergiev har haft tættere forhold til Putin end så mange andre,« forklarede Jacob Soelberg i april.

Nu kan den nye festival for klassisk musik i Odense dog ånde lettet op.

Folkene bag festivalen har nemlig formået at vende krisen til en gevinst for Carl Nielsen Festival.

Det London-baserede Philharmonia Orchestra har nemlig takket ja til erstatte Valery Gergiev og det Sankt Petersborg-baserede Mariinsky Orchestra.

»Det er et scoop. Ingen tvivl om det,« siger den danske violinist og dirigent Nikolaj Szeps-Znaider, der er kunstnerisk leder for Carl Nielsen Festival.

»Philharmonia Orchestra hører til i den absolutte verdenselite af symfoniorkestre,« uddyber den kunstneriske leder.

At der er fundet en vestlig erstatning betyder dog ikke, at musikere med russisk pas er slettet helt fra plakaten.

Blandt andet bliver den første af orkesterets to koncerter ledet af den russiske dirigent Tugan Sokhiev i samarbejde med den russiske pianist Daniil Trifonov.

»Vi kan ikke stå inde for at afvise russiske musikere alene på grund af deres pas, da vi ikke vil overtræde menneskerettighederne,« lød det fra direktør Jacob Soelberg i april.