Benjamin Hav har fået et særligt forhold til Kongehuset.

Sidste sommer var hans backstage-krav, at der skulle være et oliemaleri af dronning Margrethe i hans omklædningsrum. I år er han klar med et nyt royalt krav.

»Vi følger traditionen med regenten, og i år er det jo første festivalsæson, hvor vi har fået en ny regent, der hedder kong Frederik af Danmark. En fuldstændig fabelagtigt situation,« lyder det første fra Benjam Hav.

B.T. møder ham på årets NorthSide Festival, og han afslører, at de denne gang altså har bedt om at få et oliemaleri af kong Frederik stående i deres backstagevogn – malet af en lokal kunstner.

»Jeg er spændt på at se, hvad de har fundet til os. Jeg har ikke set det endnu,« fortæller han videre.

Sidst vi hørte om Benjamin Havs royale forbindelse var i forbindelse med kronprins Christians 18-års-fødselsdagsfest i efteråret, hvor han spillede til efterfesten.

Han fortæller, at han ikke har talt med kongehuset på det sidste, men føler, at der er en tæt energi.

Du kunne jo begynde at battle Simon Kvamm om, hvem der har flest medlemmer af kongehuset på scenen?

»Det kan jeg ikke. Simon Kvamm er jo nærmest royal selv, så det vil jeg aldrig kunne gå ind i. Jeg er bare en lille ydmyg hund, som sniffer rundt og gør, hvad jeg ellers bliver bedt om.«

Se Benjamin Hav fortælle om sit seneste royale backstage-krav i videoen øverst.