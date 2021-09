Ed Sheeran har længe været en aktiv modstander af billetfusk.

Af samme grund har han stillet store krav forud for sin koncert i danske Øresundsparken næste år for at undgå svindel og oppustede priser på billetterne til koncerten.

Derfor har Billetlugen, der står for billetsalget i Danmark, set sig nødsagede til at udvikle en ny teknologisk løsning til at levere billetterne.

»Det er meget vigtigt for Ed Sheeran at passe på sine fans, og han er måske den artist i verden, der gør mest imod billetsvindel. Derfor er vi glade for, at der er fundet en god løsning på dette,« siger Nikolaj Thorenfeldt, der er ceo for koncertarrangørvirksomheden Smash!Bang!Pow!

De har udviklet en sikker app, hvori billetterne bliver tilgængelige. Men det nye er, at billetterne først bliver aktiveret kort inden, koncerten starter.

I appen vil man også kunne sælge sin billet videre til samme pris, hvis man er forhindret i at deltage.

Appen er dog først tilgængelig i 2022.

»Vi er superglade for den meget sikre løsning, vi har udviklet. Den nye billetløsning og app betyder, at vi til både Ed Sheeran-koncerten, men i særdeleshed også i fremtiden, kan være med til at sikre vores billetkøbere mod svindel, som nogle desværre har oplevet, når de har købt billetter til et arrangement. Det vil vi gerne være med til at bekæmpe med de nye digitale billetter,« lydet det fra Jens B. Arnesen, der er ceo for Eventim Scandinavia.

Det er Eventim – selskabet bag Billetlugen – der har udviklet teknologien bag den nye app efter sikkerhedskravene fra Ed Sheeran.

Billetløsningen vil derfor også blive brugt til resten af Ed Sheerans europæiske koncerter.

Ed Sheeran: 'Jeg hader tanken om, at folk betaler for meget'

Allerede tilbage i 2017 gik Ed Sheeran ind i kampen mod billetfusk.

Forud for hans rekordsælgende 'Divide Tour' bad han nemlig fans om kun at købe billetter fra de officielle udbydere.

Men det var ikke nok til at forhindre andre i at købe billetter for derefter at sælge dem videre.

Men her havde Ed Sheeran også en løsning – der dog modtog en del kritik fra fans.

Alle billetter, der blev købt af kendte billethajer blev nemlig annulleret. Derudover blev alle billetter købt gennem videresalg også annulleret.

Ed Sheeran til MTV Music Awards 2021 Foto: ANGELA WEISS Vis mere Ed Sheeran til MTV Music Awards 2021 Foto: ANGELA WEISS

Men det var ikke alle koncertgængere, der havde modtaget den besked – på trods af, der blev forsøgt at række ud til de berørte billetindehavere med muligheden for at få refunderet og erstattet de annullerede billetter med nye.

»Det kommer kun til at skade billethajerne i sidste ende. Jeg hader tanken om, at folk betaler mere end den reelle pris for billetter, når du kan få dem til den reelle pris,« sagde Ed Sheeran i den forbindelse til BBC Newwbeat.

»Mange kunstnere gør på samme måde, Arctic Monkeys, Adele, ingen er o.k. med det. Fansene er ikke o.k. med sekundære billetter. Nogle gange kan du bruge alle de her penge, og så er det en falsk billet. Så jeg tror, det handler om at være stærk og ikke give efter,« fastholdt han.

Ed Sheerans kommende 'The Mathematics Tour' lander i københavnske Øresundsparken torsdag d. 4. august 2022.

Billetsalget – som altså kun må ske gennem Billetlugen – åbner i dag lørdag kl. 12.00.