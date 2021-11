Den 22-årig kvinde Bharti Shahani, der blev erklæret hjernedød efter sidste uges fatale Travis Scott-koncert, er nu død af sine kvæstelser.

Det blev ifølge CNN oplyst på et pressemøde torsdag.

Dermed stiger dødstallet til ni.

Bharti Shahani, der læste på Texas A&M University, var på Astroworld Festival med sin kusine Mohit Bellani og lillesøster Namrata Shahani, men de tre kvinder blev væk fra hinanden, da de 50.000 publikummer begyndte at presse mod scenen og koncerten udviklede sig til kaos.

22-årige Bharti Shahani. Foto: Privat

Først på Houston Methodist Hospital blev de tre genforenet, men da havde Bharti Shahani haft adskillige hjertestop.

Til ABC 13 fortalte den 22-årige kvindes far, Sunny Shahani, efterfølgende:

»De tog os med til hendes stue, hvor hun lå blødende i en respirator. Min kone og jeg var så chokerede. Vi kunne slet ikke være i det.«

Seks dage senere er hun nu erklæret død.

Bharti Shahani er ikke den eneste, der har svævet mellem liv og død siden koncerten, som foreløbig har krævet ni ofre. Mens flere hundrede kom til skade, blev 25 kvæstet så hårdt, at de måtte på hospitalet,

En af dem er den blot niårige dreng Ezra Blount, der fortsat ligger i respirator med hævelser i hjernen og store skader på næsten samtlige indre organer.

»Vi fik at vide, at man ikke regnede med, at han ville overleve, men nu er der gået tre dage, så vi beder til, at han klarer sig igennem det. Han er en fighter,« udtalte hans tante Taylor Gabrielle Blount tirsdag til The Sun.

Niårige Ezra Blount. Foto: Privat

Travis Scott-koncerten skulle have været startskuddet til den tre dage lange Astroworld Festival, som nu er aflyst.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener og for at opildne sine fans til at gå amok. Og den 30-årige rapper var da heller ikke begejstret, da han under den skæbnesvangre optræden pludselig kunne høre flere af sine fans råbe, at han skulle stoppe koncerten.

»I ved, hvad I kom her for. Lad os køre,« siger han i videoen, du kan se over artiklen, og fortsætter ufortrødent.

Han har siden været ude og sige, at han ikke var bevidst om situationens alvor var, da han ofte ser folk besvime af dehydrering under hans koncerter. Han var derfor ikke klar over, at folk var ved at dø foran ham, fortæller han.

Ifølge TMZ har han nu tilbudt at refundere samtlige billetter, betale for de omkomnes begravelser og tilbyde krisehjælp til dem, der måtte have brug for det.