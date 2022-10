Lyt til artiklen

Martin Jensen skal give en række koncerter, når VM i Qatar skal afholdes i næste måned.

Det bekræfter djen selv overfor B.T.

Han har dog ikke ønsket at svare på spørgsmål omkring, hvorfor han har valgt at optræde til VM, hvor flere tusinde migrantarbejdere har mistet livet for at fodboldturneringen kunne afholdes i landet.

I stedet har Martin Jensen sendt følgende udtalelse:

»Det er korrekt, at jeg har en række shows planlagt i Qatar under VM. Siden planlægningsfasens begyndelse, har jeg haft øje for musikken, fodboldfesten – og naturligvis opbakningen til vores landshold,« skriver han i en sms til B.T.

»Jeg er ikke ambassadør eller et ansigt udadtil for VM-arrangørerne. Jeg er DJ – og for mig er det musikken, der er i centrum.«

Martin Jensen skal give otte koncerter til VM i Qatar.

Ikke mindst skal han – ifølge statsmediet ILoveQatar.net – sammen med flere djs spille til den såkaldte Daydram Festival i Qatars hovedstad Doha både 22. og 26. november.

Daydream Festival sker i forbindelse med VM i Qatar og er en festival, som er arrangeret og sponsoreret af en række statsvirksomheder, herunder Qatar Tourism.

Martin Jensen har stor succes som dj rundt omkring i verden. Herhjemme er han også kendt som tidligere 'X Factor'-dommer.

B.T. ville gerne have spurgt Martin Jensen, om han er bevidst om, hvorfor hans beslutning om at optræde til VM i Qatar er kritisabel.

For siden FIFA i 2010 tildelte værtskabet til årets VM til Qatar, har der været begået grelle menneskerettighedskrænkelser overfor de migrantmedarbejdere, der er blevet udnyttet til ikke mindst at bygge stadions til afholdelsen.

Mere end 6500 migrantarbejdere har mistet livet i ørkenstaten.

Derudover har en lang række migrantarbejdere lidt arbejdsskader, fået tilbageholdt deres løn, blevet afkrævet ulovlige ansættelsesgebyrer, samt blevet forhindret i at skifte job eller forlade landet.

Ikke mindst er Qatar – og afholdelsen af VM i landet – blevet kritiseret på grund af Qatars syn på homoseksualitet.

Udenrigsministeriet anbefaler derfor, at man som lgbt+ person – eller bare ugift par – undgår fysiske kærtegn i det offentlige rum.

Martin Jensen er dog ikke den eneste danske dj, der skal optræde til VM i Qatar.

Dj Morten Breum blev for nylig afsløret som hovednavn til en koncert i hovedstaden Doha 4. december. Morten Breums manager er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.