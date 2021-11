Et vildt og betydningsfuldt liv er slut.

Hans-Erik Dyvik Husby, kendt under navnet ‘Hank von Hell’ er gået bort, og hans alt for tidlige død har rystet familie, venner og fans.

Musikerens død blev annonceret på hans Instagram- og Facebookprofil sent fredag aften

»Det er med tungt hjerte, vi må fortælle, at Hans-Erik Dyvik Husby, også kendt som ‘Hank von Hell’, desværre gik bort den 19. November 2021. Vi beder om, at familie og venner respekteres i denne tragedie,« lød opslaget.

I Danmark var Hans-Erik Dyvik Husby især kendt fra sin tid som forsanger i undergrunds punkrock-bandet Turbonegro, som blandt andet spillede i Ungdomshuset og på Roskilde Festival.

Norske Turbonegro da de spillede på orange scene på Roskilde Festival i 2013. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013) Foto: Torkil Adsersen Vis mere Norske Turbonegro da de spillede på orange scene på Roskilde Festival i 2013. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013) Foto: Torkil Adsersen

Turbonegro blev dannet i slutningen af 80erne, og de nåede at udgive flere plader, inden Hans-Erik Dyvik Husby i 1998 måtte forlade bandet for at gå i afvænning for en heroinafhængighed, som han kom sig over.

Hans-Erik Dyvik Husby fik siden en betydningsfuld solokarriere i Norge både som musiker, skuespiller og forfatter.

Chokket og sorgen over tabet af den markante skikkelse er derfor også tydeligt hos en række norske kendte og kulturpersonligheder, avisen VG har talt med.

Blandt andet tidligere chef for Norges radio NRK P3 og forfatter Håkon Moslet.

Hank von Hell i front for Turbonegro på Roskilde Festival i 2005. Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere Hank von Hell i front for Turbonegro på Roskilde Festival i 2005. Foto: Kristian Juul Pedersen

»Hank von Helvete var norsk rocks største frontmand og scenepersonlighed. Da han var på sit højeste, var han den perfekte kombination af autentisk punkrocker, farlig cirkusdirektør, standupper og en poetisk karakter. Hank von Helvete - det var hans karisma, som gjorde Turbo folkelige og elskelige,« siger han til VG.

Håkon Moslet fortæller også, at livet ofte var svært for Hans-Erik Dyvik Husby, men at han på scenen havde fuldstændig kontrol over situationen.

»Han var født til at stå på scenen. Med charme sprængte han sig vejen fra at stå i på scenen i de mindste punkbuler i det østlige Oslo til de største festivalscener i Europa.«

Hans-Erik Husby var gift med den norske model Gro Skaustein fra 2009 til 2014. De fik sammen en datter i 2008.

Det er ikke oplyst, hvad der er årsag til Hans-Erik Husbys tidlige død.