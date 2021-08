Popstjernen Christopher planlægger en familieforøgelse af Kardashianske-dimensioner.

Nu afslører han over for B.T., at han skal have en hel børneflok.

»Vi skal have en syv, otte stykker,« siger han.

I februar fik han datteren Noelle sammen med hustruen, Cecilie Haugaard. Og den 30-årige popsnedker lægger ikke skjul på, at det er hustruen, der har trukket det tungeste læs.

»Det går meget godt derhjemme. Jeg synes, hun er meget, meget sød. Der er måske heller ikke nogen tvivl om, at lige nu hvor vi er kommet på tour igen og er ude og spille, så er det Cecilie, der bærer det tungeste læs. Men jeg synes, at vi har haft god tid og kvalitetstid sammen, og hun er bare så psykopat-skøn. Og sød. Og blød. Og smuk og alt muligt,« siger han.

Dog har sommerens program været i Danmark - og derfor har Christopher aldrig været væk for lille Noelle i mere end et døgn ad gangen.

»Det har været mest i Danmark, jeg har været væk, så det har været 24 timer ad gangen. Og det er til at tåle. Jeg synes, det hårdeste har været ikke at kunnet sove så meget. Men så igen - jeg har sovet en del mere end Cecilie,« siger han.

De fleste spærrede øjnene op, da det for nylig kom frem, at Christopher får sin første hovedrolle i en film. Dermed rykker popstjernen ind på en helt ny arena.

»Jeg har tænkt mig at gå all in og kaste mig hovedkuls ind i det, men følelsen i maven er den rigtige, så det er en god start,« siger han.

Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard. Foto: Asger Ladefoged

Den kommende film handler om kærlighed, og der er naturligvis også en del musik involveret. Og et af de store spørgsmål i den er, om der er noget, der er større ind kærligheden. Det er der jo ikke. Der er en god rød tråd i den,« siger Christopher.

Instruktøren bag den kommende film, er ikke hvem som helst. Der er manden bag filmene 'Kollision' og 'Mens vi lever', Mehdi Avaz. Og han er ikke bleg for at sammenligne Christopher med en stor Hollywood-stjerne.

»Hvis Bradley Cooper kan, så kan han også,« siger Mehdi Avaz.