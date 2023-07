En ny og potentielt farlig tendens har taget fart.

Flere danske musikere fortæller nu til B.T., at de også i højere grad end tidligere oplever at blive overdynget med mere eller mindre velkomne kasteskyts fra deres publikum under koncerter.

Blandt de musikere er Birthe Kjær.

»Ja! Især i år har jeg oplevet at få smidt ting op – alt fra en rød gummibåd til telefoner og beklædningsgenstande af forskellig slags; studenterhuer og solbriller,« forklarer dansktopsangerinden.

Birthe Kjær og Aarhus Jazzorkester giver koncert i Rådhushallen i Aarhus Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix Vis mere Birthe Kjær og Aarhus Jazzorkester giver koncert i Rådhushallen i Aarhus Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Men selvom en hue fra en glad student kan være hyggeligt nok, så advarer Birthe Kjær og alle de andre optrædende artister, som B.T. har talt med, mod den stigende tendens med publikum, der kaster genstande op på scenen.

»Det er en kedelig tendens, som er vokset de seneste år,« lyder det eksempelvis fra musikvært og dj Dan Rachlin.

En tendens, som blandt andet fik Drew Sycamore til at bryde grædende sammen og aflyse sin koncert, da hun fik kastet et shotsrør i hovedet, ligesom Andreas Odbjerg også for nylig truede med at afbryde sin festivalkoncert efter ølkast mod scenen.

Også musikeren Søren Schou, bedre kendt som Pharfar, genkender tendensen.

Pharfar (Søren Schou), dansk reggaes godfather. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Pharfar (Søren Schou), dansk reggaes godfather. Foto: Thomas Lekfeldt

De seneste år har han oplevet flere unge mennesker, der kaster særligt deres telefoner op på scenen i håbet om noget ekstraordinært indhold til deres sociale medier.

»Det sker hele tiden, at folk kaster deres mobiler op på scenegulvet, fordi de gerne vil have, at vi skal tage billeder og video af os selv og publikum og så kaste den ned igen,« siger Pharfar.

Men den slags har hverken han eller Birthe Kjær tid til.

»Jeg ved ikke, hvad folk regner med, at jeg skal gøre, når de kaster deres telefoner op på scenen – om de regner med, at jeg stikker røven i vejret, tager telefonen op og tager en selfie med den?« spørger Birthe Kjær.

»Hvis nogen kaster en telefon op på scenen til mig, så får den lov at blive liggende på gulvet. Så finder folk ud af, at der sker ikke noget ved, at de kaster noget op – de får kun besvær med at få det igen.«

'Det kan kun stoppes, hvis..'

For Birthe Kjær er der ikke noget at stille op mod den stigende tendens.

Ikke andet end at ignorere dem, der kaster ting på scenen.

»Der er jo en løbegrav med vagter foran scenen, men de kan jo ikke gribe tingene i luften, hvis den først er på vej mod scenen. Så der er ingen hjælp at få,« siger den 74-årige fortsat aktivt turnerende musiker.

»Det kan jo få konsekvenser, hvis man bliver ramt af noget tungt, eller koncerten må aflyses, så man skal i hvert fald ikke opildne til det. Jeg tror, man skal ignorere det.«

Birthe Kjær optræder på Eurobar i Stockholm 2016 for glade grandprix fans. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Birthe Kjær optræder på Eurobar i Stockholm 2016 for glade grandprix fans. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

For andre handler det i stedet om kommunikationen med publikum, hvis man vil forsøge at undgå ubehagelige oplevelser som optrædende musiker.

»Det hele handler om, at man er blevet booket til det rigtige sted og snakker til folk på den rigtige måde, så man får skabt det bånd mellem publikum og dig, for ellers går det galt,« siger Pharfar.

For Dan Rachlin er det dog i første omgang publikum selv, der må sige fra overfor potentielt farlige hændelser, de er vidne til.

»Jeg er sikker på, at det kun kan stoppes, hvis publikum rotter sig sammen og gør op med idioterne. Det kræver hård justits fra alle os, der finder det helt vanvittigt,« lyder det fra dj'en.

Blandt de musikere, som B.T. har talt med, fortæller kun Annette Heick, at hun ikke har oplevet den stigende tendens.