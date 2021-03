»Vi er lidt uforstående overfor den beslutning, som DR har taget,« lyder det fra Tanne Balcells.

Som duoen Ben & Tan vandt hun og Benjamin Rosenbohm sidste år det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Yes', men på grund af coronakrisen, blev det følgende Eurovision show i Rotterdam aflyst.

Ben & Tan ville gerne tage revanche i år, men modsat lande som Island, Finland og Sverige, hvor deres vindere har fået lov til at være med igen, har DR herhjemme sagt nej.

»DR meldte allerede i april ud, at Ben & Tan ikke var en del af planen for 2021,« fortæller Tanne Balcells til B.T.

Ben & Tan da de sidste år vandt Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Yes'.

»Senere inviterede de vores publisher til at komme med en sang. Da han spurgte, om det måtte være en med Ben & Tan, var det igen et nej« fortæller hun videre.

Ben & Tan har siden sidste års grandprix-sejr fortsat med at udgive ny musik og blandt andet haft et pænt sommerhit med sangen 'Summer Nights'. Da de i november havde sangen 'Iron Heart' klar, henvendte deres manager sig til DR for at give det et sidste forsøg, men DR sagde igen nej.

»Det eneste begrundelse vi har fået er, at DR i år har valgt en anden musikalsk strategisk kurs, som Ben & Tan ikke falder ind,« fortæller Benjamin Rosenbohm.

De ved godt, at ingen har krav på at være med i konkurrencen, men set i lyset af, at andre lande har inviteret sidste års vindere med, forstår de ikke DR's beslutning.

Skulle Ben & Tan have haft en chance til ved dette års Melodi Grand Prix?

»Der var jo 61 procent af seerne, der stemte på os sidste år. Der er selvfølgelig ikke nogen, der har lovet os noget, men vi ville bare rigtig gerne have været med og præsentere vores nye sang,« lyder det fra Tanne Balcells.

De fortæller, at DR i stedet har tilbudt dem at komme ind på scenen til dette års mMelodi Grand Prixog overrække trofæet til den nye vinder, men det har de sagt nej til.

»Vi er musikere, vores passion ligger i at spille for folk og få vores musik ud. Det var DR ikke interesseret i, at vi gjorde,« fortæller Tanne Balcells.

De har også forsøgt at komme med i det svenske mMelodi Grand Prixmed deres nye sang, men her blev det også til et nej tak.

»Vores samarbejdspartnere i Sverige, Universal Music, var ret sikre på, at de kunne få os med i det Svenske Melodi Grand Prix, og længe så det også sådan ud. Det viste sig, at der var en stor, svensk artist, med en sang, der stilmæssigt lå tæt på vores, og derfor valgte de at gå med ham,« fortæller Benjamin Rosenbohm.

DR's svar på kritik DR's talsperson for Dansk Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft forstår godt, at Ben & Tan er ærgerlige over, at de ikke kom med til Eurovision sidste år, men at det nu engang var på grund af omstændigheder, som ingen kunne styre eller forudse. Han forklarer til DR.dk, at Dansk Melodi Grand Prix skal være en fair konkurrence på lige vilkår mellem alle deltagere, hvor danskerne bliver præsenteret for ny dansk musik. Og derfor har de ikke givet en automatisk deltagelse til Ben & Tan. »Vi har af flere omgange været i dialog om, hvordan Ben & Tan kunne indgå i årets show på en god måde uden at være direkte deltagere, men vi har desværre ikke kunnet blive enige om en god måde at integrere dem på,« udtaler han.

Deres nye sang 'Iron Heart' handler netop om at rejse sig, når man bliver slået ud, fortæller de.

Selvom deres mMelodi Grand Prixsejr var præget af coronakrise, og at de ikke fik lov til at synge for hele Europa til Eurovision, så syntes de generelt set, at det er gået langt bedre, end de turde håbe på, da de første gang blev sat sammen som tidligere 'X Factor'-deltagere.

»At 'Yes' har streamet over 18 millioner gange, og at vi også har haft rigtig meget succes i Sverige og haft et sommerhit er langt mere, end vi havde forventet fra start af,« fortæller Tanne Belcells.

Og selvom de nu må se årets Melodi Grand Prix hjemmefra, så lader de sig ikke slå ud og har planer om at udgive meget mere musik i fremtiden, slår de fast.

Sangen 'Iron Heart' som ikke kom med i årets Melodi Grand Prix: