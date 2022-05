Tivoli har været en del i vælten, efter de har opstartet deres faste koncept Fredagsrock denne sæson.

Efter de to første kaotiske koncerter valgte forlystelsesparken at indføre et bookingsystem for at komme problemerne med de store menneskemængder til livs.

Tirsdag meddelte Tivoli så, at man helt valgte at aflyse denne kommende fredags koncert med Cheff Records og Lisa Fosmark.

Aflysningen skete med begrundelsen om, at Tivoli ville have helt styr på sikkerheden i forbindelse med koncerter, hvor der forventeligt ville være et yngre publikum til stede.

Men nu genopstår den aflyste Cheff Records-koncert – bare uden Tivolis indblanding.

FAKTA: Fredagsrocks hårde opstart 15. april startede Tivoli sæsonen for deres faste koncept Fredagsrock. Men allerede til den første af forlystelsesparkens koncerter opstod der voldsom tumult, og der florerede tilmed rygter om knivstikkeri under åbningskoncerten med Jimilian og Icekiid. Til den følgende – og ligeledes propfyldte – koncert med Andreas Odbjerg og Artigeardit forsøgte flere at snyde sig ind og et større køkaos opstod foran Tivolis nedlukkede indgange, hvorfor politiet måtte spærre Vesterbrogade. Derfor indførte man fra Tivolis side et bookingsystem til de kommende koncerter. Men tirsdag 3. maj valgte Tivoli så helt at aflyse den kommende fredags koncert med Cheff Records og Lisa Fosmark med begrundelsen om, at de ville have helt styr på sikkerheden i forbindelse med koncerter, hvor der forventeligt ville være et yngre publikum til stede.

I en pressemeddelelse oplyser rapgruppen, der består af Topgunn, Eloq, Klumben og KIDD, nemlig, at de i stedet rykker koncerten til nye lokaler på Refshaleøen.

Koncerten afholdes nu samme fredag på spillestedet STAGEBOX, hvortil der er sat 2000 billetter til salg til den samme pris, som en entrébillet til Tivoli koster. Billetterne kan købes fra klokken 20.00 onsdag på rapgruppens hjemmeside.

Dermed kan Cheff Records-rapperne altså se frem til at indkassere både på deres aflyste koncert i Tivoli – som de stadig bliver betalt for af forlystelsesparken – og på deres nyanlagte erstatningskoncert på Refshaleøen.

»Vi har sammen med vores crew og fans glædet os helt vanvittig meget til at skulle holde en fest med 20.000 mennesker på Plænen, men som alle ved, er det ikke længere en realitet,« lyder det i en fælles udtalelse fra Cheff Records-rapperne.

»Vi sender selvfølgelig ikke bare de pakkede lastbiler med gear hjem i garagen. Nu ruller de i stedet ud på Refshaleøen, hvor vi glæder os til at se de hurtigste 2000 af jer.«