Efter flere ugers problemer med Fredagsrock har Tivoli i København nu taget et usædvanligt valg.

Selvom koncerten i fredags med Aqua ifølge Tivoli forløb rigtig godt, har man alligevel med få dages varsel valgt at aflyse denne uges Fredagsrock med Cheff Records, da man har brug for at videreudvikle det nye reservationssystem, som blev oprettet efter kaotiske scener med publikum ved de to første Fredagsrock-koncerter.

B.T. har talt med Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann, om den pludselige aflysning.

Cheff Records: 'Vi er kede af det' Oliver 'TopGunn' Gammelgaard fra Cheff Records om deres aflyste koncert: »Vi er kede af, at vi ikke kan spille sommerens første koncert på fredag. Vi havde virkelig glædet os.« Han fortsætter: »Men sikkerheden og den gode oplevelse har altid været vores førsteprioritet, så vi har forståelse for, at Tivoli bliver nødt til at aflyse. Vi glæder os til at se alle vores Cheff-fans til vores andre koncerter henover sommeren. Men alle fans bør holde øje med vores Instagram de kommende dage.«

Er det ikke lidt drastisk pludselig at aflyse, efter at det gik godt i fredags?

»I lyset af de episoder, vi havde for et par uger siden, arbejder vi på at håndtere det på den rigtige måde. Nu gik det godt med Aqua, men det er lidt et andet, ungt publikum, vi forventer til Cheff Records, og derfor har vi brug for at arbejde videre med det setup, vi havde i fredags. Det gør vi for også at få det til at fungere for de øvrige gæster i haven. Vi lægger vægt på, at det skal være en god oplevelse for alle.«

Hvad er det med det nye reservationssystem, der endnu ikke fungerer?

»Når vi skal bruge systemet til at håndtere en større mængde unge fans, så vil det i den første version komme til at lægge meget store begrænsninger på den generelle adgang til haven og dermed påvirke oplevelsen for alle, der ikke skal til koncert. Vi kunne nemmere styre det med Aqua, fordi det er et mere modent publikum, hvor færre forholdsregler blev nødvendige.«

»Vi arbejder på en måde at køre systemet, så det fungerer med den øvrige Tivoli-oplevelse, og det kan vi simpelthen bare ikke nå at være på plads med i denne uge.«

Frederik Wiedemann, Tivolis Kulturdirektør. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Frederik Wiedemann tilføjer:

»Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har aflyst af bekymringer for sikkerheden. Det handler om det setup, vi gerne vil have for hele Tivoli-oplevelsen. Cheff Records er jo glimrende artister, der kommer til at give glimrende koncerter andre steder, så der er ingen grund til at være bekymret for sikkerheden i den forbindelse.«

Det er jo som sagt ret usædvanligt, at I aflyser en Fredagsrock-koncert. Hvornår har I taget beslutningen?

»Vi har selvfølgelig set på, hvordan koncerten med Aqua foregik i fredags. Det gik godt, systemet virkede, som vi havde tænkt, det skulle virke til den koncert. Men samtidig kunne vi se, at vi har brug for at videreudvikle det i forhold til de erfaringer, vi har med det unge publikum. Så vores konklusion var, at vi desværre blev nødt til at aflyse, fremfor at gennemføre og påvirke alt det andet, der foregår i Tivoli.«

Publikum til Aquas Fredagsrock-koncert. Foto: Martin Sylvest

Bliver det ikke dyrt for jer? Musikerne får jo for eksempel stadig deres løn...

»Jo, det er klart, at det aldrig er godt at aflyse. Først og fremmest over for de gæster, der har glædet sig, men også for vores egen planer og økonomi. Men det er sekundært her. Sikkerheden er vigtigst, og den er der styr på. Så nu gælder det den gode gæsteoplevelse, og den er vigtigere for os, end hvad vi må have af udgifter og indtægter på dagen.«

Martin Jensen spiller til Fredagsrock i næste uge. Regner I med at blive klar til at afholde den koncert?

»Ja, det satser vi hårdt på. Det er ambitionen.«