Verden hungrer efter Adele.

Den 33-årige britiske sangerinde har ikke udgivet musik i seks år, men nu hvor hun endelig er tilbage, kan hendes fans ikke få nok.

For det første er hendes 'comeback'-single 'Easy On Me' pt. blandt andet den suverænt mest streamede sang i verden.

Tirsdag formiddag annoncerede hun så sin første koncert i England i fire år - hvilket betyder, at hendes hjemmeside nu er gået ned.

Denne hilsen møder du på Adeles hjemmeside. Foto: Adele.com. Vis mere Denne hilsen møder du på Adeles hjemmeside. Foto: Adele.com.

Næste sommer giver Adele to koncerter i Hyde Park i London, men hvis man forsøger at gå ind på hendes hjemmeside for at skrive sig op til forsalget, går man forgæves.

'Prøv igen senere', lyder det stadig et par timer efter linket blev aktiveret.

Adele, der til daglig bor i Los Angeles, er oprindeligt fra Tottenham-bydelen i London.

Hun skulle have afsluttet sin seneste verdensturné tilbage i 2017 på Wembley stadion i London, men måtte aflyse på grund af problemer med stemmebåndet.

Adele til en basketkamp i Los Angeles i sommer. Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Adele til en basketkamp i Los Angeles i sommer. Foto: RONALD MARTINEZ

Adele har endnu ikke offentliggjort nogle danske koncerter og har generelt ikke de store turnéplaner foreløbigt på grund af coronakrisen, der fortsat raser rundt omkring i verden.

»Jeg har ikke lyst til at skulle aflyse noget igen,« har hun for nylig sagt i et interview med BBC Radio 2.

Hun har tidligere spillet to gange i København. Første gang i 2011 i Store Vega og anden gang i 2016 i Forum. Hun skulle også have spillet på Roskilde Festival i 2008, men aflyste.

Adele udsender den 19. november sit nye album '30'.