Om få måneder er det 10 år siden, offentligheden sidst så Michael Schumacher.

For efter den grimme ulykke tilbage i december 2013 er der blevet sat meget få ord på hans tilstand.

Familie og nære venner holder kortene tæt ind til kroppen, men en sjælden gang imellem kommer der en klar indikation på, hvordan den tidligere Formel 1-stjerne faktisk har det.

Og i et interview med Blick fortæller Roger Benoit, der er en af tyskerens venner, at nogle helt bestemte ord fra Schumachers søn Mick beskriver, hvordan det går.

Michael Schumacher på et pressemøde i 2012.

»Der er kun ét svar på spørgsmålet, og det gav hans søn Mick i et af sine sjældne interviews, da han sagde: 'Jeg ville gøre alt for at tale med min far'. Den sætning siger alt om, hvordan hans far har haft det i mere end 3.500 dage. Der er intet håb.«

Sådan siger Benoit, der selv er journalist, uden han dog kender den præcise tilstand i detaljer.

Tilbage i 2021 udkom der en dokumentar om Michael Schumacher, og her satte hans kone Corinna nogle sjældne ord på hele familiens situation.

»Jeg savner Michael hver eneste dag. Men det er ikke kun mig, der savner ham. Det gør børnene, hans far, alle omkring ham. Alle savner Michael. Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke,« sagde hun blandt andet.

Michael Schumacher og konen Corinna.

I dokumentaren sagde tyskerens søn Mick Schumacher også, at de to 'ville have så meget mere at snakke om nu'.

Siden fik han altså endnu en gang indikeret, hvordan det står til med Michael Schumacher, og Roger Benoit, der har kendt den legendariske racerkører siden 1991 fortæller, at han da også ville blive 'meget overrasket', hvis han en dag så ham på gaden.

»Og så ville jeg blive glad. Og så ville jeg drikke en øl med ham. Han skylder mig også en middag, han sagde, han ville give en, hvis jeg kom under 80 kilo. Engang sagde han til mig: 'Roger, du er ved at blive tyk'. Schumi lovede mig det, men han kommer nok til at skylde den for evigt,« siger Roger Benoit.

Det var under en tur på ski, Michael Schumacher i 2013 styrtede og slog hovedet på en sten.

Han røg i koma og skulle igennem flere operationer.

Han er siden kommet hjem, og det er kun de allernærmeste, der får lov til at besøge ham.

Familien har flere gange understreget, at de ønsker at respektere hans privatliv, og derfor er det også kun meget få, der kender hans præcise tilstand.