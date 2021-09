»Jeg har aldrig givet Gud skylden for det, der skete. Det var bare virkelig uheldigt. Alt det uheld, nogen kan få i livet.«

Ordene kommer fra Corinna Schumacher. Hun er som bekendt gift med Formel 1-legenden Michael Schumacher, der ikke har vist sig offentligt siden sin skiulykke i 2013.

Siden da har familien været tavse omkring hans tilstand, men i den nye dokumentar 'Schumacher' på Netflix fortæller konen nu for første gang en smule mere om, hvordan det går.

»Jeg savner Michael hver eneste dag. Men det er ikke kun mig, der savner ham. Det gør børnene, hans far, alle omkring ham. Alle savner Michael,« siger Corinna Schumacher ifølge News i dokumentaren, mens hun ikke kan holde tårerne tilbage.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: ERIC GAILLARD

»Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke. Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går i terapi. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael får det bedre og for at sikre, at han har det godt,« siger hun og fortsætter:

»Han skal mærke vores familie, vores bånd. Uanset hvad, vil jeg gøre, hvad jeg kan. Vi prøver at komme videre som familie, som Michael ville have ønsket det – og stadig ønsker det. Vi kommer videre i vores liv,« siger hun og understreger, at de også gør, hvad de kan, for at beskytte ham.

Det er også derfor, meget lidt er sluppet ud, siden Michael Schumacher kom til skade. Rygterne har været mange, men hans præcise tilstand kender kun få, og sådan forbliver det. Det har familien slået fast flere gange.

Hans søn Mick Schumacher, der i dag kører for Haas i Formel 1, kommer heller ikke til at udtale sig om sin verdensberømte far, er det blevet understreget. I hvert fald ikke i forbindelse med sin karriere.

Mick Schumacher kører i dag i Formel 1. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Mick Schumacher kører i dag i Formel 1. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Men også han er med i dokumentaren, og her fortæller han for første gang, at han ikke kan det samme med sin far, som alle andre kan.

»Set fra mit perspektiv er det lidt unfair. Min far og jeg ville kunne forstå hinanden på en helt anden måde nu. Vi snakker samme sprog – motorsportens. Vi ville have så meget mere at snakke om. Det er det, jeg tænker mest på. Det ville være så fedt at kunne det. Jeg ville gøre alt for, at vi kunne det,« siger Mick Schumacher.

Netop han var med den decemberdag, hvor det gik galt for Michael Schumacher.

Den i dag 52-årige tysker styrtede på en pist, slog hovedet og røg i koma med en alvorlig hovedskade på trods af, han havde hjelm på.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.L.Cereijido Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.L.Cereijido

Nu fortæller Corinna Schumacher om den sidste samtale, hun havde med sin mand, inden det gik galt. Og ifølge hende vidste Formel 1-legenden godt, at forholdene ikke var de bedste.

»Lige før det skete, sagde han til mig: 'Sneen er ikke optimal. Vi kunne flyve til Dubai og skydive der i stedet'. Det er altid frygteligt, når man begynder at sige 'hvorfor sker det her for Michael eller os?'. Hvorfor sker det overhovedet for nogen?« siger Corinna Schumacher.

Netflix-dokumentaren om racerlegenden udkommer 15. september.