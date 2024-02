Torsdag var 'deadline day' i fodboldens verden, men ét holdskifte i en helt anden sportsgren trak endnu flere overskrifter.

For torsdag blev det officielt, at den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton forlader Mercedes og skifter til rivalerne Ferrari i 2025.

Mens skiftet har sat hele Formel 1-verdenen på den anden ende, så har det særligt sendt chokbølger gennem Spanien, fortæller Viaplays Formel 1-ekspert Luna Christofi, der bor i landet.

»Det er breaking news hernede. Det overskygger det, der foregår i fodboldverdenen,« sagde hun torsdag aften i Viaplays transferudsendelse.

Lewis Hamilton forlader Mercedes til fordel for Ferrari i et skifte, der har chokeret hele Formel 1-verdenen. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lewis Hamilton forlader Mercedes til fordel for Ferrari i et skifte, der har chokeret hele Formel 1-verdenen. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

»Rygtet kørte sidste år og blev fejet af bordet. Lige pludselig kommer det så i dag – som noget af en bombe.«

»Det fylder meget i Formel 1-verdenen og navnligt hernede, fordi spanieren Carlos Sainz kører for Ferrari, og det ligger så fast nu, at det gør han ikke længere fra 2025.«

»Det har ryddet forsiderne hernede,« understreger Luna Christofi.

Lewis Hamilton kom til Mercedes i 2013 og har vundet seks VM-titler med tyskerne.

Men 2024 bliver altså hans sidste sæson for holdet, inden han slutter sig til sportens mest vindende hold nogensinde, Ferrari.

Her bliver han holdkammerat med Charles Leclerc.