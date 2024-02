Den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton forlader Mercedes efter 2024-sæsonen.

Det skriver Formel 1-holdet på X.

Hamiltons Mercedes-exit fører til et yderst opsigtsvækkende holdskifte i Formel 1.

Ferrari melder nemlig, at Hamilton skifter til teamet i 2025. Det melder Ferrari på X, som også skriver, at der er tale om en mangeårig aftale.

Lewis Hamilton er her i samtale med Carlos Sainz, som han meget vel kan afløse hos Ferrari i 2025. (Arkivfoto). Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Ferrari offentliggjorde i sidste uge, at holdet har forlænget aftalen med den ene af italienernes nuværende stjerner. Charles Leclerc fortsætter således på holdet 'de næste mange år', som det lød.

Til gengæld udløber Carlos Sainz Jr.s kontrakt med Ferrari med udgangen af 2024. Spanieren oplyser i en kort meddelelse på X, at han forlader holdet efter denne sæson.

»Efter dagens nyhed går Ferrari og jeg hver til sit i slutningen af 2024. Vi har stadig en lang sæson foran os, og som altid vil jeg give mit absolut bedste for holdet og fansene fra hele verden,« skriver Carlos Sainz.

Charles Leclerc og Carlos Sainz blev henholdsvis nummer fem og syv i VM-stillingen i 2023. Ferrari blev nummer tre i konstruktørernes VM. Her blev Mercedes nummer to.

Foto: Tom White/EPA/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton vandt sit første verdensmesterskab i 2008 for McLaren og skiftede i 2013 videre til Mercedes.

Her har samarbejdet kastet seks verdensmesterskaber af sig i perioden 2014 til 2020.

Teamchefen hos Mercedes, Toto Wolff, erklærer sig stolt af samarbejdet, som har været 'et af sportens mest succesfulde'.

»Vi accepterer Lewis' beslutning om at ville have en frisk udfordring, og vores muligheder for fremtiden er spændende at overveje.

»Men indtil videre har vi stadig en sæson tilbage, og vi er fokuserede på at køre racerløb og levere et stærkt 2024,« siger Wolff.

Hamilton slår fast, at det var en svær beslutning at forlade Mercedes.

»Jeg har haft fantastiske 11 år med dette hold, og jeg er så stolt af det, vi har opnået sammen. Mercedes har været en del af mit liv, siden jeg var 13 år gammel.«

»Det er et sted, hvor jeg er vokset op, så beslutningen om at tage videre var en af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Men tiden er inde for mig til at tage dette skridt, og jeg er spændt på en ny udfordring,« siger Hamilton til Mercedes' hjemmeside.