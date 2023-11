Det var neglebidende spændende lige til det sidste, men den danske racerkører Michelle Gatting skrev lørdag aften historie.

Sammen med holdkammeraterne Rahel Frey og Sarah Bovy vandt Gatting deres klasse i årets sidste afdeling af VM-serien for sportsvogne, WEC.

Dermed blev trioen den første rent kvindelige besætning til at vinde et løb i VM-serien nogensinde.

Det var Michelle Gatting selv, der holdt en hårdtkæmpende konkurrent bag sig i de døende minutter og kørte den lyserøde Porsche over målstregen i triumf.

Sarah Bovy, Rahel Frey og Michelle Gatting skrev historie lørdag. Foto: ANDREA LORENZINA

Gatting og holdkammeraterne vandt GTE-klassen i 8-timersløbet i Bahrain med lidt over fem sekunder. Forspringet var helt nede på lidt over ét sekund, da de var tættest.

Dermed sikrede Iron Dames-trioen også den samlede andenplads i mesterskabet og gør samtidig den historiske triumf endnu flottere.

»Endelig, yes!,« råbte en tydeligt rørt Gatting over radioen til sit team efter sejren.

Sejren er endnu en historisk præstation i rækken for Gatting og holdkammeraterne, der ellers måtte nøjes med en skuffende fjerdeplads i 24-timersløbet på Le Mans tidligere i år.

De tre 'jernkvinder' kan dog ikke kalde sig de første kvindelige vindere af et løb i WEC. Franske Lilou Wadoux vandt nemlig et løb tidligere i år med sine to mandlige holdkammerater.

Set med danske briller var løbet en blandet pose bolsjer for resten af de danske racerstjerner, selvom der endte danskere på podiet i alle tre klasser.

Nicklas Nielsen og Ferrari-holdkammeraterne Antonio Fuoco og Miguel Molina blev nummer tre i topklassen Hypercar og sikrede samtidig tredjepladsen i mesterskabet.

Michael Christensen hos Porsche og Mikkel Jensen hos Peugeot havde et meget svært løb.

I LMP2-klassen blev Oliver Rasmussen og David Heinemeier Hansson også nummer tre, mens Mikkel O. Pedersen blev nummer seks i GTE-klassen.