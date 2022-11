Lyt til artiklen

De troede, de havde indkøbt rigeligt. Men små to uger før, vi går ind i december, er der næsten udsolgt af Tinka-nissehuer.

Salling Group havde købt 210.000 Tinka-nissehuer i forventning om, at det så rigeligt ville dække efterspørgslen fra danske børn denne jul.

Men allerede næsten to uger før, at TV 2 begynder at sende den tredje og sidste udgave af den populære julekalender om nissen Tinka, kan adskillige butikker i Salling Group-regi nu melde om udsolgt.

»Da vi indkøbte 210.000 nissehuer, var vi af den klare overbevisning, at vi ville være godt polstret til at modstå efterspørgslen. Men det har det vist sig, at vi ikke er,« siger Salling Groups pressechef, Jacob Nielsen.

B.T. har tidligere på måneden beskrevet, hvordan folk var begyndt at hamstre de populære Tinka-nissehuer.

Livsstilsekspert Anne Glad mener, at der er tale om en lagret erindring fra 2019, hvor danskerne sidste gang kunne anskaffe sig huerne. Hvis de ellers var hurtige nok.

»Vi kan huske, at folk blev kede af det. Vi så de her billeder af grædende børn, og den erfaring trigger en adfærd. Den situation vil vi undgå,« siger Anne Glad.

Hun kalder situationen for et »begyndende julevanvid«.

Anne Glad peger samtidig på, at idéen om, at der er tale om et produkt, som kun er til rådighed i et begrænset antal, kan få forbrugere til at handle i mange situationer – eksempelvis som dengang, hvor mange danskere pludselig forsøgte at få fingrene i en Kähler-jubilæumsvase.

»Men når der er tale om flere end 200.000 nissehuer, så er der jo på ingen måde tale om en limited edition,« konstaterer Anne Glad.

»Nissehuerne er ikke et livsnødvendigt produkt som sådan, men de er nødvendige i den kontekst, der hedder, at 'vi skal have en hyggelig jul', og at 'børnene skal være glade'. Det står meget højt på forældrenes prioritetsliste, heldigvis,« forklarer hun.

Når efterspørgslen netop i 2022 kan være så stor, kan det også skyldes andre omstændigheder.

»I krisetider klamrer vi os til julen, fordi den giver os en tryghed. Noget kunne tyde på, at mange danskere planlægger at give den fuld gas på hyggen til jul i år,« siger Anne Glad.

Salling Group oplyser, at der torsdag er omkring 10.000 Tinka-nissehuer tilbage i butikker rundtomkring i landet – og at der ikke vil komme flere til salg.