Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg synes, at tiden var inde, og så vil min kone også gerne have lidt mere tid sammen med mig,« siger Erwin Lauterbach, der netop har afhændet restaurant Lumskebugten på Nordre Toldbod, som den 73-årige kok og restauratør har drevet siden 2011.

At salget finder sted netop nu, skyldes, at Lauterbachs mangeårige samarbejdspartner, Lumskebugtens restaurantchef, Henrik Walbum, har fundet en investor, Michael Hedegaard Lyng, som er kommet med den fornødne kapital til overtage forpagtningen af den gamle havneknejpe, der er en institution på den københavnske restaurantscene.

»Det vigtigste for mig har været, at alle de ansatte, som har haft lyst, har kunnet følge med over i det nye ejerskab, og det har de stort set gjort allesammen,« siger Erwin Lauterbach.

Således fortsætter Lisa Ballisager som smørrebrødsgeneral i frokosten, som i år er nomineret til såvel AOK Byens Bedste som Årets Ret, mens Andreas Møller, der er én af Lauterbachs gamle drenge, bliver ny køkkenchef på Lumskebugten. Andreas Møller, som tidligere har været køkkenchef for Lauterbach tilbage på Saison i Hellerup, er netop vendt hjem til Danmark efter fem år som køkkenchef på restaurant Copenhague I Det Danske Hus i Paris, som han skaffede en stjerne i Michelinguiden. Det er tanken, at Andreas Møller lægger ud, stort set hvor Lauterbach slap.

»Vi har rigtig mange stamgæster, og det er vigtigt, at de kan genkende restauranten og køkkenet, som stadig vil være domineret af fisk og grønt. Der er især mange, som har bestilt bord her i den kommende sæson op til jul, og dem skal vi selvfølgelig ikke skuffe. Men i det nye år, 2023, kommer vi til at kigge fremad og lægge en ny linje,« siger Lumskebugtens nyslåede leder, Henrik Walbom.

Erwin Lauterbach stopper som restauratør på Lumskebugten, men han har ingen planer om helt at lægge grydeskeen fra sig. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Erwin Lauterbach stopper som restauratør på Lumskebugten, men han har ingen planer om helt at lægge grydeskeen fra sig. Foto: Thomas Lekfeldt

Erwin Lauterbach er ikke bare en hvilken som helst kok. Sammen med blandt andet Søren Gericke var han i 1970erne blandt de første til at indføre høje franske normer i de dengang miserable danske restaurantkøkkener. Lauterbach har ikke mindst haft kolossal betydning som en slags gudfader til det nye nordiske køkken gennem at sætte nordiske smage, ikke mindst de lokale grøntsager og fisk, i centrum allerede i 1970erne, mens Claus Meyer stadig rendte rundt med græs på knæene nede på Lolland.

Så du skal til at være pensionist nu?

»Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg kan, og det har jeg heller ikke lyst til.«

Hvad skal du så lave?

»Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke rigtig endnu. Jeg har et lille firma, hvor jeg det sidste halve års tid har hjulpet et par restauranter heroppe i Gilleleje, især et sted som hedder Fyrkroen. Der håber jeg at kunne få afreageret, indtil jeg finder mit eget niveau.

Det er herligt at slippe for regnskaber og personaleansvar. De gange, hvor jeg har fået lov til at stå i køkkenet på Fyrkroen, mens telefonen har kunnet ringe så meget, den ville, uden at det var mit problem, de har gjort mig lykkelig. Jeg er kok som i K-O-K.«.

Lumskebugten åbner under det nye ejerskab den 9. august.

Denne artikel er fra berlingske.dk