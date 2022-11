Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Vestegns Politi har siden torsdag eftermiddag været talstærkt til stede i området ved Brøndby Nord Vej for at undersøge en skudepisode.

Nu melder politiet ud, at en mand i slutningen af 20'erne, er afgået ved døden.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Heri oplyser de, at manden er fra Brøndby, og at de pårørende er blevet underrettet.

I forbindelse med skudepisoden klokken 14.30 blev en mørk Skoda Octavia stationcar set køre væk fra Brøndby Nord Vej efterfølgende.

Kort efter, klokken 14.45, blev en tilsvarende Skoda Octavia stationcar fundet i brand på Nybovej, hvilket er cirka seks kilometer fra Brøndby Nord Vej.

Derfor efterforsker politiet lige nu episoderne ud fra en formodning om, at der kan være en sammenhæng.

Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse nærmere om motiv, miljøer og mulige relationer, men de oplyser, at episoden bærer præg af at være målrettet.

I forbindelse med skudepisoden opfordrer politiet vidner, som har bemærket noget mistænkeligt, til at kontakte dem.

»Vi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i forbindelse med skudepisoden på Brøndby Nord Vej omkring klokken 14.30 eller kort efter på Nybovej ved den brændende bil. Vi hører også gerne, hvis nogen har set en mørk Skoda Octavia køre på ruten mellem Brøndby Nord Vej og Nybovej,« siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

B.T. har været i kontakt med flere af beboerne i området, der har beskrevet hændelsen som »en byge af skud.«

Ifølge et andet øjenvidne kom to af bebyggelsens gårdmænd hurtigt skudofferet til undsætning og påbegyndte straks hjertemassage indtil politi og ambulance var fremme på stedet.

Hvis man kender til sagen, bedes man kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 43861448.