Sønnen havde et voldsomt cykelstyrt, da han var hos faren i påsken i år, hvor han slog hovedet ned i asfalten og fik mærker og buler. At det skulle bunde i vold, er en historie, som hans ekskone har opdigtet for at få den fulde forældremyndighed.

Sådan lød det tirsdag formiddag i Retten, da en familiefar til to små børn tog plads i vidneskranken i retssal 13 på Vestre Allé i Aarhus.

Han er tiltalt i en rå sag om grov vold mod hans to mindreårige børn, der på daværende tidspunkt var blot seks og ti år gamle. En dreng og en pige.

Han er blandt andet tiltalt for at have slået drengen flere gange med både knyttet og flad hånd i ansigtet og på kroppen samt revet ham i håret, mens han skal have slået den tiårige datter i maven, revet hende i håret og brugt et sammenrullet håndklæde til at slå hende på resten af kroppen.

Derudover skal han have tvunget dem til at udøve vold mod hinanden sammen med ham.

Pigen er han desuden tiltalt for flere gange at have tungekysset, »idet han pressede sin tunge ind i munden« på hende, og »uterligt gned sin krop mod hende«, fremgår det af anklageskriftet. Alt sammen over en længere periode frem til 6. april i år på familiens bopæl i Aarhus.

Voldsomme anklager, som faren hårdnakket nægter sig skyldig i.

Ifølge ham har ekskonen og ham haft problemer, siden de blev skilt for flere år siden, og det kan ifølge ham været grunden til, at hun efter påsken i år anmeldte ham for volden mod børnene og efterfølgende også for at have krænket datteren seksuelt ved at tungekysse hende.

»I alle de seks år, der er gået, har vi kæmpet om børnene,« lød det fra faren i retten, inden han fortsatte:

»Der kører en retssag sideløbende, hvor jeg har sagsøgt hende. Det er derfor, den her sag er kommet så vidt.«

Retssagen, der omhandlede øget samvær med børnene, var berammet til den 15. april i år, men dagen før den skulle begynde, anmeldte ekskonen ham pludselig for vold mod børnene.

»Så ændrede hun det pludselig til, at jeg skulle have nul samvær. Før det mente hun, at det skulle være en fire-ti-ordning,« forklarede han i retten.

Kort inde i afhøringen af faren meddelte specialanklager Toni Lie Schorpen, at afhøringerne af børnene fra den 23. april i år skulle afspilles, inden der blev stillet yderligere spørgsmål til ham.

Bistandsadvokat Anni Clausen anmodede derefter om dørlukning af hensyn til de forurettede. Det valgte dommeren og de to domsmænd at følge, og B.T. Aarhus måtte derfor forlade retslokalet.

Forventningen er, at dørene igen vil blive åbent engang efter middag.

