Der er sket en tredobling i anmeldelser af sager om svindel med NemID på bare tre år.

Fra 2017-2020 er anmeldelserne steget fra 3012 til 9172, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelse.

Årsagen til stigningen skal sandsynligvis findes flere steder ifølge Henrik Sønderby, der er politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, som står bag rapporten.

Blandt andet formodes stigningen at være en følge af EU's skærpede sikkerhedskrav, der blandt andet betyder en tofaktorgodkendelse, typisk med NemID, for at gennemføre elektroniske betalinger i Danmark og i EU.

»Det er altså ikke længere nok for de kriminelle kun at have dine kreditkortoplysninger for at begå økonomisk kriminalitet. Nu skal de også bruge dit NemID,« siger Henrik Sønderby i pressemeddelsen.

Han peger derudover også på, at der under corona-pandemien er sket en markant stigning i anmeldelser, hvor gerningsmænd har forsøgt at lokke oplysninger om NemID ud af de forurettede.

»Fordi så mange mennesker har været tvunget til at opholde sig derhjemme, er der noget, der tyder på, at dele af den fysiske berigelseskriminalitet i endnu højere grad er flyttet over på internettet,« lyder det fra Henrik Sønderby.

Politiet sætter alle sejl ind i forsøget på at bekæmpe den stigende svindel med NemID, men det er ikke noget, der kan løses med traditionelle politimetoder, fordi den finder sted i folks private e-mails og via telefonopkald, fortæller Henrik Sønderby.

Politiet kommer derfor med gode råd og vejledning til, hvordan man forebygger og beskytter sig bedst muligt.

Jesper Ulrich Kracht, som er leder af Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet, fortæller, at mange af de e-mails og sms’er, der anvendes af gerningsmændene, er rigtig godt lavet og ligner rigtige myndighedsmeddelelser.

På samme måde er gerningsmændene dygtige til at udgive sig for at være for eksempel en bankansat eller en politimand, når de kontakter folk.

»Derfor er det så vigtigt, at man husker, at man aldrig skal udlevere sine NemID-oplysninger til en fremmed, og at al kommunikation om NemID foregår over e-boks eller netbank. Myndighederne vil aldrig kontakte dig via mail, sms eller telefonopkald og bede om oplysninger angående dit NemID,” siger Jesper Ulrich Kracht.

Se flere gode råd i boksen her: