Mandag formiddag kom der endnu flere beviser på bordet i Retten i Aarhus, som indikerer, at der var tale om et hævndrab, da en 25-årig mand en februar aften for to år siden blev skuddræbt ved Søhøjen i Tilst.

Et faktum, som de tre tiltalte mænd i sagen på henholdsvis 24, 25 og 29 år alle nægter.

Det skete under afhøringen af den sidste af de tre tiltalte i sagen. En 25-årig mand, hvis storebror blev forsøgt skuddrab tre uger før dette drab.

Under mandagens afhøring kom det blandt andet frem, at der kort før drabet ved Søhøjen blev søgt på sharialovgivningens 'øje for øje – tand for tand'-princip, som gør det lovligt at dræbe en, der har slået en anden ihjel.

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse på en telefon, som den 25-årige lillebror var i besiddelse af.

Det er en af grundene til, at anklagemyndigheden mener, at drabet skal være sket som hævn for drabsforsøget på storebroren, som de tre tiltalte alle var venner med.

Den 25-årige blev fundet skuddræbt i en Range Rover kort før midnat den 27. februar 2020.

Er det noget, du går ind for? Spurgte specialanklager Jesper Rubow den 25-årige dansk-somaliske mand, som var iført blå skjorte, sorte bukser og briller.

»Nej,« lød det hurtigt fra ham, mens han samtidig nægtede at have kendskab til telefonen, som tidligere har tilhørt hans mellemste storebror. Alle tre brødre er kendt af politiet for kriminalitet.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Er det noget, du har drøftet med dine brødre? Lød det videre fra anklageren.

»Nej,« lød svaret endnu engang.

Alligevel flygtede den 25-årige til Göteborg i Sverige få dage efter drabet.

»Da jeg hørte, at folk troede det var mig, så tænkte jeg på, at min bror var blevet skudt, og så tænkte jeg, at jeg måtte tage afsted,« lød det fra ham.

Samtidig kom der rygter om, at det skulle have været ham, som skulle have været skudt i stedet for storebroren.

Havde du hørt, det var dig der skulle skydes?

»For at være ærlig, så har jeg hørt om det, men jeg ved ikke hvorfor,« lød det fra den 25-årige mand.

Blev du nervøs for din egen sikkerhed? Spurgte Jesper Rubow.

»Ja, selvfølgelig. Der var nogle, der havde skudt min bror, og jeg vidste ikke hvorfor.«

Det fik Jesper Rubow til at undre sig over, hvorfor han ikke allerede flygtede til Sverige efter drabsforsøget istedet for først efter drabet ved Søhøjen.

»Nu var jeg var sikker på, at der var nogle, der ville have fat på mig,« forklarede den unge mand, der flere gange måtte være svar skyldig, når anklagemyndigheden spurgte ind til, hvad han så lavede på selve drabsnatten den 27. februar 2020, da den 25-årige blev skudt ved Søhøjen.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

Den 25-årige er foruden drabet ved Søhøjen tiltalt for at have planlagt flere drab i tiden efter, at have opbevaret våben og solgt euforiserende stoffer.

Det nægter han sig skyldig i.

Mandag eftermiddag fortsætter afhøringen af ham.

B.T. følger sagen.