En anerkendt dansk dyrlæge er angivelig med til at blåstemple ulovlig handel med hundehvalpe i Danmark og Europa.

Sådan lyder beskyldningerne fra Dyreværnet, efter at organisationen i en dokumentarserie forsøger at afdække industrien, som er den tredjemest profitable 'sorte' økonomi i Europa.

»Jeg er virkelig skuffet over dyrlægen. Dyrlæge som profession er historisk set et meget troværdigt job, men ham her er jo fuldstændig ligeglad med dyrevelfærden,« lyder det fra direktør i Dyreværnet Rikke Christensen-Lee.

Som led i kampagnen har Dyreværnet produceret en dokumentarserie i fem afsnit.

Fakta: Når hundehvalpe lider under profit I en dokumentarserie på fem afsnit undersøger Dyreværnet, hvordan forholdene er på hvalpefabrikker i blandt andet Rumænien og Polen. Ifølge organisationen er 2,5 millioner hvalpe ofre for ulovlige handel hvert år i Europa. Industrien er den tredjemest profitable 'sorte' økonomi i Europa og er på bare fem år steget med 266 procent. Typisk bliver hundene købt på hvalpefabrikkerne for omkring mellem 3.000 og 5.000 kroner og solgt videre i Danmark for mellem 14.000 og 25.000 kroner. Dyreværnet får hjælp af den tidligere narkobetjent i Københavns Politi René Dahl Andersen, der for år tilbage blev dømt for tyveri, fordi han havde stjålet værdifulde kobberlamper med hjem fra Politigården i København.

Her går den tidligere narkobetjent i Københavns Politi René Dahl Andersen undercover og besøger hvalpefabrikker i Rumænien og Polen med skjult kamera i et forsøg på at dokumentere de uhumske forhold, som hundene bliver opdrættet under.

I løbet af dokumentaren besøger han blandt andet en dansk mand på Vestegnen med skjult kamera, som Dyreværnet mistanker for at sælge ulovligt importerede hunde. Til stede under besøget er også den danske dyrlæge, der står for undersøgelsen af malteserhvalpen Freya, som René Dahl Andersen køber fra manden.

»Han overfører vaccinationer fra hundens polske pas til den danske sundhedsbog og information om hundens alder. Det hele fuldstændig ukritisk. René får oplyst, at hunden er ni uger gammel, men da vi undersøger den, kan vi konstatere, at den er tættere på seks uger gammel,« siger Rikke Christensen-Lee og tilføjer:

»Hver gang vi har med illegale hundesælgere at gøre, så er han stort set tilknyttet som læge. Så vi overvejer nu at politianmelde ham.«

På de skjulte optagelser fra mødet, som B.T. er i besiddelse af, bliver dyrlægen spurgt til hundehvalpens alder.

»Det der med de otte uger, det tror jeg er rigtigt. Det kan den sagtens være,« lyder det fra dyrlægen, inden han konstaterer, at hunden endnu ikke har fået sine fortænder.

Men de manglende fortænder er ifølge Dyreværnet et tegn på, at hvalpen endnu ikke er de otte uger, som det kræves, før hundehvalpe må sælges i Danmark.

Samtidig har dyrlægen underskrevet Freya sundhedsbog. B.T. er i besiddelse af bogen, og her fremgår det, at hunden er blevet undersøgt af dyrlægen.

»At dyrlægen er til stede under salget, fortæller mig, at der er tale om yderst professionelt arbejde – bortset fra, at dyrlægen er fyldt med løgn. Men danskerne har jo tiltro til, at en dyrlæge udfører sit arbejde,« fortæller Rikke Christensen-Lee.

Manden, der sælger hunden til René Dahl Andersen, er kommet i Dyreværnets søgelys, fordi han ugentligt har nye annoncer med hunde til salg. Da René Dahl Andersen besøger ham, forklarer han selv, at han på halvanden måned har solgt 70 hunde – flere af dem af racen malteser til 18.000 kroner stykket.

Over for B.T. afviste hundesælgeren imidlertid søndag, at han har solgt ulovligt importerede hunde. Han erkendte dog, at han ikke er godkendt som importør af Fødevarestyrelsen.

Han bekræfter desuden over for B.T., at han har haft et samarbejde med den pågældende dyrlæge, men afviser, at der skulle være noget odiøst i det samarbejde. Han påpeger også, at de hunde, han har importeret fra Polen, er fra anerkendte og dygtige opdrættere.

Hundene er således ikke hentet fra de hvalpefabrikker, som René Dahl Andersen besøger i Dyreværnets dokumentarserie, hvor man på de skjulte optagelser kan se avlshunde, der lever i deres egen afføring, får serveret slagteriaffald og som i flere tilfælde øjensynligt lider af forskellige sygdomme.

»Der er jo tale om vanrøgt og decideret mishandling,« fortæller Rikke Christensen-Lee, der nu har oprettet et borgerforslag med titlen Freyas Lov opkaldt efter hunden, René Dahl Andersen købte.

Med den håber de, at det bliver et lovkrav, at hundesælgere i Danmark skal kunne fremvise moderen til hvalpen, før den må sælges.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til beskyldningerne fra dyrlægen ved både at sende ham en mail, ringe til ham og lægge en besked på telefonsvareren.

Men han er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.