»Det var rigtig voldsomt.«

Sådan lyder meldingen fra indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Klavs Bojesen.

Lørdag formiddag blev han kaldt ud til en brand i et autoophug i Aars, og der var nok at se til for brandvæsnet.

»Ilden var gået gennem facade og tag og havde også fået fat i nogle biler, der stod stablet ude foran,« forklarer han.

Indenfor i hallen var ejeren og en medarbejder.

»De blev tjekket for røgforgiftning. Medarbejderen klarede frisag, men ejeren måtte sendes videre på hospitalet. Han havde gået i røgen længe,« siger indsatslederen.

Branden var så voldsom, at Klavs Bojesen måtte tilkalde forstærkninger fra to stationer i nærheden.

Årsagen til branden skal findes i et oliefyr, lyder det fra Nordjyllands Politi, der også har været til stede.

»Man havde i går lavet noget reparation af oliefyret, og noget tyder på, at det er gået galt,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck.

Autoophugget er selv sagt hårdt medtaget efter branden.

»Bilerne ude foran er fuldstændig udbrændt og det indvendige af bygningen er også stærkt brandskadet,« konstaterer indsatslederen.

Ilden er slukket og indsatslederen forventer at være helt færdig på adressen omkring klokken 15.