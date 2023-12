Det var åbenlyst, at det 31-årige voldsoffer ikke har ønsket at forklare sig i retten, og derfor var nødvendigt at skride til anholdelse for at få ham i vidneskranken.

26. juli i fjor omkring klokken 18.50 blev han overfaldet og tævet ganske voldsomt for enden af den mindre, blinde Munkensvej, der ligger på skillelinjen imellem Nørrebro og Frederiksberg lige ud til Bispeengbuen.

Her tilføjede et tæskehold ham både stiksår, kraniebrud og hjerneblødning.

Rockere på anklagebænken

Fire mænd med forskellig tilknytning til Hells Angels – to prøvemedlemmer og to AK81'ere – er tiltalt i sagen, hvor de nægter sig skyldige.

Det er politiets opfattelse, at overfaldet var hævn for en anden episode, der udspandt sig dagen før i Nørrebroparken, hvor nogle AK81'ere havde haft en batalje med LTF-medlemmer.

Oprindeligt skulle det 31-årige voldsoffer have vidnet tidligere ved retssagen. Men her var han ikke dukket op frivilligt. Derfor var der blevet udstedt en arrestordre på ham.

»Jeg blev anholdt i går ved 15-16 tiden,« forklarede den 31-årige.

Ved fredagens retsmøde var han iklædt sort tøj fra top til tå. Dertil sort kasket, som han beholdt på. Hovedet var klippet skaldet, og ansigtet var prydet af et kort sort fuldskæg.

Husker intet

Om overfaldet forklarede han gentagne gange, at han ikke huskede noget som helst:

»Jeg vågnede op, og så var det sket. Jeg var lidt forvirret, jeg havde lidt hjernerystelse,« forklarede han.

Den 31-årige kunne heller ikke genkende sig selv på noget videoovervågning fra et supermarked i nærheden. Her var kort ført overfaldet kommet til supermarkedet på en scooter. Efterfølgende var han kørt væk igen.

»Jeg skal ikke kunne sige om det er mig,« sagde den 31-årige.

Er du medlem af LTF, spurgte anklageren, Luca Kowenicki.

Det benægtede den 31-årige. Her trådte en af forsvarerne, Peter Secher, til og gjorde rede for, at LTF jo er forbudt, og at den 31-årige derfor risikerede en straffesag ifald han bekræftede medlemskab af den forbudte bande.

Det var øjensynligt ved det nærliggende supermarked, at den 31-årige var blevet genkendt. Derefter var der ifølge politiet blevet sendt besked til Hells Angels-klubhuset på Svanevej.

Herfra var der så rykket et tæskehold ud, der var kørende i to biler.

To vidner, der tilfældigt overværede overfaldet, var også indkaldt ved fredagens retsmøde.

Så tæskehold

Den første forklarede, at han havde været hjemme, hvor han på tv så en dokumentar, da der lød støj nede fra gaden.

»Der var råb. Da jeg kiggede ud, så jeg fire mænd smålunte ned af Munkensvej. Den ene gestikulerede, som han pegede på noget,« forklarede vidnet.

»En af dem går med en lang stang, der godt kunne være et bordben. En anden går med noget, der ligner værktøj,« lød det videre fra vidnet.

Han beskrev derefter, hvordan der nede for enden af Munkensvej var, hvad han beskrev som klammeri.

»Jeg kan se, de slår på noget. De gjorde bevægelser som når man slår katten af tønden,« lød den umiddelbare beskrivelse fra vidnet.

Kort efter løb angriberne tilbage i samme retning, de var kommet. Nogenlunde var en anden gruppe kommet til på gerningsstedet.

Denne gruppe beskrev vidnet som værende af anden etnisk oprindelse, ligesom de var klædt i sort tøj.

»En eller to af dem hjalp offeret op,« forklarede vidnet.

Sagen fortsætter næste uge.

