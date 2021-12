29 år som minimum.

Så længe kan 32-årige Emma Tustin se frem til at tilbringe bag tremmer.

For nylig blev hun idømt fængsel på livstid - med et minimum på 29 år - for at have misbrugt og dræbt sin seksårige stedsøn Arthur Labinjo-Hughes 16. juni 2020.

I samme ombæring blev drengens far, 29-årige Thomas Hughes, tildelt 21 års fængsel.

Parret blev i retten beskrevet af anklagerne som »fuldstændig hensynsløse, tankeløse og ubarmhjertige.« Det skriver Sky News.

Blandt andet havde Emma Tustin forgiftet den lille dreng ved at tvangsfodre ham med saltholdige fødevarer, der senere resulterede i en saltforgiftning.

Men det var ikke det, der tog livet af den stakkels seksårige.

Den skæbnesvangre dag i juni sidste år gik Arthur Labinjo-Hughes bort som følge af en hjerneskade, han pådrog sig, efter et overfald fra Emma Tustin.

Arthur Labinjo-Hughes. Vis mere Arthur Labinjo-Hughes.

18 timer forinden det fatale overfald havde Thomas Hughes i en besked til sin udkårne skrevet, at hun bare skulle 'gøre en ende på ham'.

Efter overfaldet tog hun telefonen frem og tog billeder af den døende dreng, der lå på gangen, som hun sendte til Thomas Hughes. Nu var det sket.

Før hun - efter hele 12 minutter - ringede til alarmcentralen, nåede hun da også at ringe kæresten op.

Til alarmcentralen løj hun og fortalte, at Arhur var faldet ned af en trappe og havde banket hans hoved mod gulvet, hvorefter han så slog hovedet fem gange yderligere.

Faderen blev dømt mere end 20 års fængsel for at have fremskyndet drabet på sin søn.

Noget, den seksårige søn måske endda havde set komme. Han var nemlig ikke tryg ved sin far.

Han blev anbragt hos sin far, da hans biologiske mor fik en 11 år lang fængselsstraf for at have stukket sin egen partner ihjel i en alkoholrus,

Da skulle Arthur angiveligt have sagt til sin far: »jeg er i fare hos dig, far.«