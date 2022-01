Pludselig fik en vejarbejder et kæmpe chok.

Han kiggede ned ad motorvejen og kunne se, at der kom en lastbil mod ham i fuld fart.

Der var ellers sat en tavle op om, at der var vejarbejde på motorvejen, men det havde lastbilchaufføren ikke set.

Så vejarbejderen måtte spæne ud i græsset, og han nåede det lige akkurat, før lastvognen få sekunder efter drønede forbi ham.

Lastbillen begyndte så at slingre ramte ind i en bropille på motorvejen.

Situationen ved motorvejen Randers skete tilbage i 2018, men desværre er antallet af den her slags ulykker stigende.

Og det er derfor Rådet for Sikker Trafik har offentliggjort den voldsomme video, som B.T. har fået lov at vise.

Ifølge Jesper Søndergaard Hemmingsen, der er specialkonsulent for Rådet for Sikker Trafik, sker det nemlig ofte, at chauffører for tunge køretøjer som lastbiler og busser ikke er opmærksomme.

»Rigspolitiet har lavet en undersøgelse, der viser, at tungvognschauffører tre gange så ofte er uopmærksomme. Det er næsten 15 procent af tungvognschauffører, der er uopmærksomme. Det er ret markant, at der er så stor en forskel,« siger han.

Han fortæller, at en af årsagerne kan være, at de fleste chauffører har det som arbejde, hvor de bruger mange timer på vejene, og derfor overholder de ofte ikke reglerne.

»Det er bare ikke særlig smart,« siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Trods den voldsomme ulykke i Randers overlevede chaufføren dog. Han blev ved Retten i Randers blev idømt en bødestraf på 2.500 kroner for sin farlige kørsel.