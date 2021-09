Et røveri. En vild biljagt på små stier. En påkørt politibil.

Det er bare nogle af ingredienserne i en stor politiaktion, der udspillede sig lørdag formiddag og fik en dramatisk afslutning ved Voldparken i København.

Klokken 12.35 fik Københavns Vestegns Politi en anmeldelse af et bilrøveri.

10 minutters tid senere begyndte der at tikke anmeldelser ind hos Københavns Politi fra borgere, der havde set en bil – som svarede til den stjålne – køre hasarderet på stisystemerne ved Voldparken i Brønshøj og Husum.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Det fører til en kort, men intens biljagt på stierne derude i et par minutter,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Undervejs påkørte biltyven en patruljevogn – men det fik ham ikke til at opgive forsøget på at slippe væk fra ordensmagten.

»Han fortsatte sin flugt, men ramte kort efter et træ, så bilen endte på siden.«

»Derefter kunne vi anholde ham,« siger Henrik Stormer og tilføjer, at anholdelsen fandt sted omkring klokken 13.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Han tilføjer, at der kun var tale om mindre materiel skade i forbindelse med påkørslen af politibilen. Ingen betjente kom noget til.

Om det samme gør sig gældende for den nu anholdte person, som havde røvet bilen, er endnu uvist.

»På grund af ulykken kort før anholdelsen, er han kørt til kontrol på Rigshospitalet,« siger Henrik Stormer.

Vagtchefen kan endnu ikke udtale sig om den anholdtes alder eller hvorvidt der er tale om en person, som var kendt af politiet i forvejen eller ej.

Københavns Politi er ikke bekendt med, at biljagten skulle have ført til farlige situationer for borgere i området, men udelukker det ikke.

Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med vidner, som måtte springe for livet eller så andre personer, der kunne have været kommet til skade på grund af gerningsmandens forsøg på at stikke af.

Vidner kan kontakte Københavns Politi på telefon 114.