Hvor grønne er pluginhybriderne egentlig?

Det spørgsmål har huseret i debatten den seneste tid. Og nu bliver debatten taget op igen, fordi de populære pluginhybrider tilsyneladende ikke bliver ladet op særlig tit i København og Frederiksberg.

Det viser nye tal fra Clever, der driver langt det største ladenet i Danmark, ifølge Politiken.

Bilerne er nemlig kun grønne, hvis deres ejere lader dem op med el fra en ladeboks.

Tallene viser, at kun 23 procent af opladningerne i det første halvår af 2021 var af pluginhybrider, mens 77 procent af opladningerne var af elbiler.

Samlet set viser tallene, at elbilerne i København og på Frederiksberg bliver ladet op 2,7 gange oftere end pluginhybriderne.

Og fordi pluginhybridbilerne har et meget mindre batteri end elbilerne, burde de blive ladet oftere op.

»Det antyder ret kraftigt, at pluginhybrider ikke bliver ladet op, sådan som de skulle for at være grønne. Men det kommer ikke bag på mig. Sådan tror jeg ikke bare, det er i byerne, sådan tror jeg også, det er i resten af landet«, siger professor Mogens Fosgerau, Københavns Universitet, der er transportforsker og medlem af regeringens Bilkommission til Politiken.

Støtten til de københavnske pluginhybrider har kostet statskassen omkring 600 millioner kroner, og de nye data for København og Frederiksberg skaber derfor tvivl om, hvor meget 'klima' man egentlig får ud af den dyre støtte til pluginhybridbilerne.

Dog skal man passe på med at drage for hårde konklusioner på tallene. Der er nemlig en del københavnere, der arbejder ude af byen på arbejdspladser med personaleparkering, hvor det er muligt at lade op.