»Han er psykopat. Han er farlig for andre. Han skal idømmes forvaring.«

Med de ord afsluttede anklagemyndigheden sine bemærkninger i sagen om den 29-årige Brøndby-hooligan, der de seneste uger har siddet på anklagebænken ved Retten i Glostrup.

Står det til anklagemyndigheden, skal han idømmes en af landets hårdeste straffe for utallige overgreb, vold og trusler mod 15 unge drenge fra hooliganmiljøet.

Han nægter sig skyldig. Han erkender at have haft seksuelle relationer til nogle af mændene. Men afviser blankt at have begået overgreb.

Den 29-årige ønsker at gå fra retten frifundet. En fri mand, der kan starte på ny. Med nyt navn og i et andet land.

Han mener, han er blevet offer for et komplot.

Et komplot udtænkt af Bandidos og Mexigang, som vil af med ham. Og som derfor har instrueret de mange unge mænd i at anklage ham for overgreb.

Noget, de unge angiveligt gik med til, fordi de ikke ville kunne være med i hooliganmiljøet, hvis de blev afsløret i at være homoseksuelle.

Hooligan-lederen. Privatfoto.

Et motiv, forsvarer Christina Schønsted fremhævede under sin procedure.

Men den forklaring gjorde senioranklager Morten Frederiksen sit for at pille fra hinanden.

Ikke alene skulle rockerne have instrueret 15 unge mænd i at afgive detaljerede vidneforklaringer. Og så fået dem til at gå til politiet på forskellige tidspunkter, mens andre skulle vente på, at politiet selv fandt frem til dem.

Rockerne skulle også have fået yderligere 18 vidner til at lyve for først politiet og siden retten, lød det fra anklageren.

»Forklaringen har ingen gang på jorden. Bandidos og Mexigang skulle ikke bare være gode til at finde på. De skulle også være synske,« sagde han.

Anklageren henviste så til, at nogle af de unge mænd allerede år forinden anmeldelserne havde fortalt pårørende om de påståede overgreb.

»Jeg tvivler på, at nogle af os, der har oplevet de drenge komme ind og fortælle, på den mindste måde kan være i tvivl om, at det, de har fortalt, ikke er løgn.«

»Det, de har fortalt, er den triste sandhed om årevis med overgreb og vold.«

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig. Vis mere Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig.

Forsvarer Christina Schønsted stod i sin afsluttende procedure fast. Argumenterede for, at man i miljøet ville af med den tiltalte.

Og at man netop forsøgte at komme det, da man 5. februar åbnede ild mod ham i Brøndby.

Den 29-årige blev i forbindelse med skyderiet anholdt, da politiet i første omgang ikke var klar over, han rent faktisk var målet.

Senere samme dag gik de første to unge mænd til politiet med deres anmeldelser. Tankevækkende, fremhævede Christina Schønsted. Hvorfor havde de ikke gjort det før?

»Det hele skulle koordineres og planlægges. Anmeldelserne var alene plan B, for plan A var, at han skulle likvideres.«

Forsvareren brugte desuden tid på at fremhæve de mange kærlige beskeder, der i årenes løb var sendt mellem den tiltalte og flere af de unge mænd.

Christina Schønsted understregede, at de underbyggede den 29-åriges forklaring om, at kærligheden, tiltrækningen og lysten var gensidig.

»Anklageren og jeg er fuldstændig uenige om betydningen af beskederne, og hvordan de skal fortolkes.«

Og det har hun ret i.

Med udgangspunkt i erklæringer fra en psykolog har senioranklager Morten Frederiksen argumenteret for, at mange af de unge mænd i årevis blev udsat for grooming.

Altså, at hooliganlederen via manipulation opbyggede tillidsforhold til dem og på den måde overbeviste dem om at medvirke i seksuelle aktiviteter.

»Drengene vidste, at hvis de ikke makkede ret, ventede 'lussingen fra helvede'. Så ventede de seksuelle overgreb og truslerne.«

De unge mænd turde simpelthen ikke at gå imod ham:

»For når han først fik sine døde øjne, turde man ikke lade være med at adlyde. Det var en verden med forudsigelig uforudsigelighed,« lød det fra senioranklageren med henvisning til de unge mænd forklaringer.

Forklaringer, som forsvareren i sin procedure gik efter i sømmene for detaljer, der ikke hang sammen, selvmodsigelser og udeladelser.

Derudover pegede hun på manglende beviser. Alt sammen for til slut at konkludere, at de i alt 51 forhold ikke var bevist, og at der bør ske frifindelse.

Modsat lyder anklagemyndighedens konklusion, som denne artikel indledes: Han skal idømmes forvaring.

En mentalundersøgelse har konkluderet, at den tiltalt har narcissistiske og psykopatiske træk. At han er til fare for samfundet, og at han derfor bør idømmes forvaring.

»Han sidder kun inde så længe, han er farlig for os andre. Varigheden har han altså selv indflydelse på. Men han skal modtage behandling, så det kan blive sikkert at lukke ham i samfundet igen,« lød det fra anklagemyndigheden.

Om den 29-årige bliver frifundet eller kendt skyldig – og hvilken straf han i så fald idømmes – finder vi ud af 8. juni.

Nu skal domsmandsretten finde ud af, hvem de tror mest på. For som senioranklager Morten Frederiksen sagde:

»På den ene side har vi 15 drenge og en piges forklaringer om overgreb. På den anden side har vi hans forklaring.«