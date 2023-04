Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var angivelig ikke kun den skræmte rengøringsmedarbejder i Metroen, som blev antastet af en aggressiv mand natten til torsdag.

Få minutter før den voldsomme video blev optaget, blev britiske Ira Bundy fysisk overfaldet af den samme mand og hans ven på Nørreport Station, fortæller han.

Klokken var omkring 1.30, og Ira Bundy fortæller, at han var på vej hjem med en ven og veninde fra en optræden i Indre By. De gik på Frederiksborggade ved Nørreport Station, da de to mænd pludselig dukkede op.

»Vi gik og talte, og ud af det blå begynder de at råbe af os og gå mod os,« fortæller han.

Ira Bundy er fra Storbritannien og taler ikke dansk. Han forstod derfor heller ikke, hvad de to mænd råbte, mens de stod aggressivt helt op i hans ansigt.

»Jeg sagde, at jeg ikke taler dansk, og så blev de voldelige,« genfortæller Ira Bundy.

»Den ene slog mig i ansigtet med flad hånd, hvorefter den anden også slog mig og sparkede mig.«

Trods chokket over den pludselige uprovokerede aggression fra to fremmede formår Ira Bundy og hans to venner at bevæge sig ned til Metroen.

Ira Bundy ses med ryggen til på rulletrappen på vej op af Metroen for at undgå at møde de to mænd igen. Foto: B.T. Vis mere Ira Bundy ses med ryggen til på rulletrappen på vej op af Metroen for at undgå at møde de to mænd igen. Foto: B.T.

På vej ned ad rulletrapperne, som går flere etager ned under jorden, kunne de høre, at de to aggressive mænds råb nærmede sig. De var også på vej ned efter dem.

I videoen, hvor man ser rengøringsmedarbejderen blive overfuset, kan man i begyndelsen kort se ryggen af Ira Bundy, som er på vej op ad rulletrapperne igen.

»Da vi kom op på en etage over Metroen, så vi, at de blev aggressive over for rengøringsmedarbejderen, og så løb vi ned igen, men da var de forsvundet.«

Videoen af hændelsen i Metroen blev filmet af en 25-årig kvinde, som B.T. også har talt med. Hun fortæller, at den mest aggressive af de to mænd forsøgte at gribe fat i hende.

Ira Bundy fortæller, at han blev fysisk overfaldet, få minutter før den ubehagelige video fra Metroen blev optaget. Vis mere Ira Bundy fortæller, at han blev fysisk overfaldet, få minutter før den ubehagelige video fra Metroen blev optaget.

Ira Bundy ved ikke, hvorfor de to mænd slog ham og hans venner den nat. Han skrev ved sin hjemkomst senere den nat en anmeldelse til Københavns Politi.

B.T. har set anmeldelsen til politiet. B.T. har været i kontakt med Københavns Politi og arbejder på at få informationer om anmeldelser om overfald den nat.