»Ring til politiet,« hører man kvinden sige i videoen, mens hun filmer optrinet. Men så vender den aggressive mand sig mod hende.

I det øjeblik onsdag nat handlede den 25-årige kvinde, som B.T. har talt med, hurtigt. Hun flygtede op af rulletrapperne i Metroen på Nørreport Station med manden lige efter sig, mens han forsøgte at gribe fat i hende, fortæller hun.

Kvinden ønsker ikke sit navn frem, men hun er gået med til at fortælle, hvad der skete op til og efter, at hun filmede den ubehagelige video, hvor man ser den aggressive mand overfuse og true en rengøringsmedarbejder.

Omkring klokken 01 natten til torsdag gik kvinden på Frederiksborggade i Indre By i København på vej mod Metroen, da hun så to mænd i en konfrontation med en anden gruppe mennesker lidt længere væk. Kort efter nede i Metroen hørte hun høje råb og larm, som bevægede sig ned af de to etager med rulletrapper fra Nørreport Station.

Det var de samme to mænd. Og især en af dem var aggressiv og ubehagelig, fortæller hun.

Af den grund valgte kvinden at tage sin mobiltelefon op og filme de to mænd.

Hun stod alene på den store Metrostation sammen med en rengøringsmedarbejder, der gik og vaskede gulv.

»Jeg sagde til rengøringsmanden, at de nok bare er fulde mennesker, men så eskalerede det,« siger hun.

Uprovokeret begyndte den højtråbende af de to mænd at konfrontere rengøringsmedarbejderen og sparke til hans gulvspand. Du kan se videoen af optrinet øverst i artiklen og læse mere om hændelsen HER.

»Rengøringsmanden gjorde ingenting. Han havde ryggen til mændene, så der gik ikke noget forud.«

»I hans øjne kunne jeg se, at han ikke vidste, hvordan han skulle reagere i øjeblikket.«

Den 25-årige kvinde følte ikke, at hun kunne efterlade rengøringsmedarbejderen, som virkede bange.

Hun råbte instinktivt, at nogen skulle ringe efter politiet, hvilket fik manden til at vende sig mod hende i stedet.

»Manden forsøgte at gribe fat i mig, men han kunne ikke nå mig, og så løb jeg op ad trapperne.«

Kort efter gik kvinden igen ned til rengøringsmedarbejderen, som stod og rystede. De to andre mænd var væk.

»Han rystede og lignede en, der havde et panikanfald..«

Hun fortæller, at hun ikke anmeldte episoden til politiet, hvilket hun ville overlade til rengøringsmedarbejderen, som hun er i kontakt med. Direktøren for medarbejderens firma, KN Rengøring, har anmeldt sagen til politiet.

