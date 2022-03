Blomster og lys pryder fortovskanten ved krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J, hvor en 21-årig ung mand natten til tirsdag blev fundet skuddræbt i en bil.

Onsdag morgen fortæller Østjyllands Politi til B.T., at der endnu ikke er nogen anholdte i sagen, men at de har fået flere opkald fra borgere, der har haft oplysninger at dele med politiet.

»Vi har fået flere henvendelser, men vi vil rigtig gerne have endnu flere. Vi leder stadig efter nogle, der har oplysninger om dels bilen, der var sat i brand, men også bare generelt om episoden,« fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

Politiet kan ikke oplyse, om der er nogle mistænkte i sagen af hensyn til efterforskningen.

Tirsdag eftermiddag meldte Østjyllands Politi ud, at de første 24 timer efter et drab er enormt vigtige for efterforskningen – de timer er nu gået, men politiet arbejder fortsat intensivt på at opklare hændelsesforløbet.

»Det er stadig ret tidligt i efterforskningen, så der skal laves en lang række tekniske undersøgelser blandt andet. Der er mange efterforskningsskridt, der skal tages stadigvæk,« siger Jakob Christiansen.

Flere har været forbi stedet, hvor den unge mand blev dræbt. Der er tændt lys og sat blomster for at ære hans minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Flere har været forbi stedet, hvor den unge mand blev dræbt. Der er tændt lys og sat blomster for at ære hans minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Det var en politipatrulje, der tilfældigt fandt den dræbte, unge mand i en bil klokken 1.11 natten til tirsdag. De var i området på en anden opgave, da de opdagede den unge mand.

Tirsdag fortalte politiet også til B.T., at en af de hypoteser, de arbejder ud fra, er, at den 21-årige muligvis er et tilfældigt offer.

Det bekræfter politiinspektør Brian Voss Olsen overfor B.T.

»Vi arbejder ud fra flere hypoteser, og det er en af dem, men det er endnu for tidligt at sige noget,« fortalte han.

Onsdag morgen er der blevet lagt en masse blomster og tændt lys til ære for den 21-årige mand.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at politiet fortsat patruljerer i området, men at der ellers er stille omkring tankstationen ved Rosenhøj, hvor den unge mand blev fundet dræbt.

Østjyllands Politi har opsat en mobil politistation på parkeringspladsen over for tankstationen, hvor de vil være at finde onsdag også.