Politiet undersøger nu mulige skudhuller i en boligblok, efter en 21-årig mand natten til tirsdag blev fundet skuddræbt i en bil i krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J.

Det var lige omkring tankstationen OK, og ovre på den anden side er politiets teknikere tirsdag ved middagstid altså i gang med at undersøge mulige skudhuller i en boligblok.

En betjent bekræfter over for B.T.s reporter på stedet, at det tyder på, at det er et skudhul, og at det netop er det, politiet nu er i gang med at undersøge nærmere.

Det var en politipatrulje, der tilfældigt fandt den dræbte unge mand natten til tirsdag klokken 1.11. De var i området på en anden opgave, da de opdagede ham.

Et kort stykke væk fandt politiet også en anden bil i brand.

»Vi efterforsker ud fra flere forskellige hypoteser, og det er for tidligt at sige noget om, hvad motivet kan være, og hvad der er præcist er sket.«

»Vi arbejder på højtryk for at afklare hændelsesforløbet, og vi hører meget gerne fra vidner i sagen,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politis kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen oplyser til B.T., at de ikke kan udelukke, at drabet er banderelateret.

Politiet søger nu vidner, der har været i og omkring krydset mellem klokken 00.50 og klokken 1.11. Derudover søger politiet oplysninger om en bestemt bil.

Politiet har nu afmærket et stykke på boligblokken her, som de mener er blevet ramt af skud. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Politiet har nu afmærket et stykke på boligblokken her, som de mener er blevet ramt af skud. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Tirsdag middag har Østjyllands Politi også opsat en mobilpolitistation på parkeringspladsen over for tankstationen.

Til B.T.s reporter fortæller politibetjenten, at de vil holde der tirsdag og onsdag, så borgere kan komme forbi og snakke med dem, hvis man har brug for det eller ved noget om sagen.

Det er ikke første gang, at Østjyllands Politi har opsat en mobilpolitistation lige netop der, bekræfter betjenten også.

Den mobilepolitistation er nu ankommet til Viby. Vis mere Den mobilepolitistation er nu ankommet til Viby.



Kort tid efter fundet af den dræbte mand, blev der for enden af Ormslevvej i vestlig retning fundet en sølvfarvet bil af mærket VW Golf Variant, som var sat i brand.

Politiet kan ikke udelukke, at bilen har været brugt til drabet og søger vidner, som har oplysninger omkring bilen.

Bilen havde påmonteret stjålne nummerplader HG36244.

Har du oplysninger i sagen, eller har du videoovervågning, som kan have filmet bilen på Ormslevvej, eller forløbet omkring drabet, så beder Østjyllands Politi dig kontakte dem via 114.



Østjyllands Politi vil af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse yderligere om sagen, men vil give en opdatering senere tirsdag, oplyser de.

De pårørende til den 21-årige er underrettet.