Var en 39-årig familiefar et tilfældigt offer eller et planlagt mål i den verserende strid i den kriminelle underverden?

Det spørgsmål forsøger Københavns Politi i disse dage at finde svar på.

På et pressemøde tirsdag om den seneste tids skyderier sagde ledende politiinspektør Torben Svarrer, at det er politiets opfattelse, at de stridende parter ikke går efter tilfældige, men at de stadig ikke er sikre på, hvorfor den 39-årige blev skudt.

Lørdag omkring klokken 21.30 kom en maskeret mand ind på vandpibebaren Café Layalina på Åboulevarden 39 og skød den 39-årige i hoved- og halsregionen. Hans tilstand er kritisk, men stabil.

Den første udtalelse fra politiet gik på, at det 39-årige skudoffer ikke har en direkte forbindelse til en bande, men at han har færdedes i miljøet omkring banderne.

»Det, vi ved, det er, at han ikke har en direkte relation til en bande, men han har færdedes i miljøet omkring bander,« sagde Rasmus Bernt Skovsgaard på en pressebriefing.

Den første melding fra politiet gik på, at der var fire-seks gæster til stede på cafeen, men det afviser en kammerat, der var sammen med den 39-årige, da han blev skudt.

»Alle borde var reserveret. Der var måske 35-36 mennesker derinde, så vi var nødt til at sætte os ved et bord lige inden for døren,« fortæller vennen.

Han modtager krisehjælp og er så rystet over episoden, at han ikke kan fortælle om selve skudepisoden til B.T.

»Jeg kan ikke tale om det lige nu,« siger han.

Den 39-årige er dansk statsborger og far til fire. Han arbejder til daglig på et autoværksted i København.

Her fortæller en ven og kollega, at politiet har været forbi og stille spørgsmål om den 39-åriges mulige banderelationer.

»De spurgte, hvad jeg har set, og om der har været mistænkelige personer eller bandemedlemmer i området på det seneste. Jeg fortalte, at der ikke har været noget,« siger han.

Kollegaen har kendt ham i mere end ti år, og han har svært ved at forestille sig, at den 39-årige er andet end et tilfældigt offer, der befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

»Han er meget normal. Han har ikke nogen problemer med nogen. Hvis han har brug for hjælp, kommer han til mig, og jeg har ikke kunnet mærke noget på ham. Det eneste er, at han har siddet lige foran døren,« siger kollegaen.

Ifølge B.T.s oplysninger er den 39-årige vokset op omkring Blågårds Plads få minutters gang fra Åboulevard.

Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi Vis mere Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi

I kraft af sin opvækst kender han flere personer i bandemiljøet, men de kilder i miljøet, som B.T. har talt med, afviser, at han på nogen måde var en del af bandemiljøet. Tværtimod var han en hårdtarbejdende mand, der ikke begik kriminalitet, og som derfor også havde opnået dansk statsborgerskab

Khalid Al-Subeihi, der siden 1999 har arbejdet som frivillig i gademiljøet på Nørrebro, har i et interview med Radio Loud fortalt, at den 39-årige igennem mange år har arbejdet på at få unge væk fra banderne og ud i beskæftigelse.

»Han har arbejdet meget med kriminalitetsforebyggelse, med konfliktløsning og i træning af børn, hvor vi i mange år har forsøgt at få alle de her unge mennesker væk fra bandemiljøet og ind i træningslokalerne og så finde noget arbejde til dem. Han var meget aktiv,« sagde Khalid Al-Subeihi til Loud.

B.T. har spurgt Københavns Politi, om de er blevet klogere på, hvorvidt den 39-årige er et tilfældigt offer, men politikredsen har ikke yderligere kommentarer.

Tidligere på ugen offentliggjorde Københavns Politi et overvågningsbillede fra en Netto-forretning taget umiddelbart efter skyderiet.

Billedet viser en formodet gerningsmand, som politiet efterlyser i forbindelse med skyderiet på vandpibecafeen.

Han beskrives af politiet som en ung mand med fuldskæg og mørkt hår, der er cirka 175 centimeter høj. Han bar ifølge politiet mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, sorte sko og handsker og et sort mundbind på gerningstidspunktet.

B.T. har spurgt Københavns Politi, hvad den mulige gerningsmand foretog sig i Netto, men det har de af efterforskningsmæssige årsager ikke ønsket at sige noget om.