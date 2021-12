Det skal koste så dyrt, det overhovedet er muligt for de tiltalte i den dybt tragiske sag om det brutale drab på 31-årige Abdinur Mohamed Ismael.

Det mener den skuddræbtes nære ven, Abdinoor Adam Hassan, som samtidig er beboerformand i Egeparken i Vollsmose og byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet.

»Alt omkring det her drab er usædvanligt. Dét at affyre skud inde midt i et beboerområde er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Som beboerformand, som ven til Abdinur og som lokalpolitiker ser jeg frem til, at retten sender et usædvanlig klart signal, når der skal afsiges dom,« siger Abdinoor Adam Hassan.

Ligesom drabsofferet har han somalisk baggrund. Han kendte Abdinur Mohamed Ismael særdeles godt.

Så sent som dagen før den skånselsløse skudveksling midt på parkeringspladsen i Egeparken havde beboerformanden haft besøg af Abdinur, som skulle have hjælp til at printe nogle papirer ud.

Og på selve drabsaftenen var Abdinoor Adam Hassan lige kommet hjem fra byrådsmøde, da lyden af skud og desperate skrig brød stilheden i området.

»Jeg var kommet hjem ikke ret længe før og havde skiftet tøj, og så gik jeg op til computeren for at læse dagens sidste mails. Så var det, jeg hørte skuddene. Jeg kan huske, at jeg tænkte, det nok bare var nogle unge, der skød med fyrværkeri. Men lidt efter blev jeg ringet op og kaldt ned. Folk var begyndt at samle sig, da jeg kom ud foran,« siger Abdinoor Adam Hassan.

For nylig blev der holdt møde i det somaliske miljø i Vollsmose. Her blev den skuddræbte Abdinur Mohamed Ismael mindet endnu en gang.

»Vi har det her møde en gang om året, og sidste gang var Abdinur med. Jeg sad sammen med ham.«

»Det, der er sket med Abdinur, er noget vi stadig taler om,« siger beboerformanden, som selv vil overvære en del af retssagen mod de fem tiltalte, når de skal for et nævningeting næste år.

»Jeg vil i hvert fald være der til sidst, når de skal have deres dom,« siger Abdinoor Adam Hassan.