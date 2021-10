En kraftigt beruset kvinde i 50’erne blev søndag anholdt for at slingre rundt i Rødovre.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at en handlekraftig borger søndag kørte bag en mindre personbil på Jyllingevej og studsede over, at den slingrede voldsomt. Borgeren besluttede sig derfor for at ringe til politiet.

Vedkommende fulgte efter bilen ind på Rødovre Parkvej, hvor bilen kørte op på fortovet og standsede.

»Da bilen kører op på fortovet, ser borgeren sit snit til at åbne førerdøren og tage bilnøglerne fra bilisten. Kort efter dukker vi op på stedet,« siger vicepolitiinspektør ved Københanvs Vestegns Politi, Søren Enemark, til B.T.

Det viste sig efterfølgende, at bilisten havde en promille på ‘langt over to’, som politiet beskriver det. Bilen blev beslaglagt på stedet som følge af de nye regler for vanvidsbilisme, der blev vedtaget i foråret.

Udover en sigtelse for spirituskørsel er kvindens førerret blevet inddraget administrativt, indtil der er en afgørelse i sagen.

Ifølge sundhed.dk kan en promille på over to blandt andet medføre svære problemer med at styre balance og bevægelser samt en begyndende risiko for bevidstløshed. Derudover kan man komme i en hypnotisk tilstand, oplyses det.

Politiet vil gerne benytte anledningen til at takke borgeren for indsatsen.